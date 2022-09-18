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Гладиаторские бои и огненное шоу - в Аджарии открывается "Римский фестиваль"
Гладиаторские бои и огненное шоу - в Аджарии открывается "Римский фестиваль"
Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T12:24+0400
2022-09-18T12:24+0400
2022-09-18T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Агентство охраны культурного наследия Аджарии 18 сентября проведит на территории древней крепости Гонио "Римский фестиваль-2022", сообщает пресс-служба ведомства.По информации организаторов, на территории крепости возродят повседневную жизнь римских воинов I-III веков. У гостей фестиваля будет возможность увидеть театрализованное представление - "Визит Фарсмана II Доблеcтного в Рим" (царь Имерети), римскую свадьбу, старинные танцы, гладиаторские бои, анимированные статуи и огненное шоу.Начало фестиваля в 16:00. Посетить его можно бесплатно.Гости "Римского фестиваля" также смогут отведать римские блюда, поучаствовать в римских играх и на один день стать участниками той эпохи.Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов. Датой постройки крепости считается I век нашей эры. Известно, что одно из древнейших поселений в Грузии находилось вокруг крепости.Гонио-Апсаросская крепость имела уникальное стратегическое значение. Именно поэтому она была одной из опорных цитаделей в Причерноморье сначала для Римской, а позднее для Византийской и Османской империй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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фестиваль, грузия, новости, туризм, аджария, гонио, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии
фестиваль, грузия, новости, туризм, аджария, гонио, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии
Гладиаторские бои и огненное шоу - в Аджарии открывается "Римский фестиваль"
Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Агентство охраны культурного наследия Аджарии 18 сентября проведит на территории древней крепости Гонио "Римский фестиваль-2022", сообщает пресс-служба ведомства.
Музей-заповедник, который включает в себя крепость Гонио и прилегающую к ней территорию, был основан в 1994 году. Во время археологических раскопок здесь были обнаружены материалы эллинистической эпохи. "Римский фестиваль" проводится на территории крепости с 2019 года.
По информации организаторов, на территории крепости возродят повседневную жизнь римских воинов I-III веков. У гостей фестиваля будет возможность увидеть театрализованное представление - "Визит Фарсмана II Доблеcтного в Рим" (царь Имерети), римскую свадьбу, старинные танцы, гладиаторские бои, анимированные статуи и огненное шоу.
Начало фестиваля в 16:00. Посетить его можно бесплатно.
Гости "Римского фестиваля" также смогут отведать римские блюда, поучаствовать в римских играх и на один день стать участниками той эпохи.
Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов. Датой постройки крепости считается I век нашей эры. Известно, что одно из древнейших поселений в Грузии находилось вокруг крепости.
Гонио-Апсаросская крепость имела уникальное стратегическое значение. Именно поэтому она была одной из опорных цитаделей в Причерноморье сначала для Римской, а позднее для Византийской и Османской империй.