https://sputnik-georgia.ru/20220918/gladiatorskie-boi-i-ognennoe-shou---v-adzharii-otkryvaetsya-rimskiy-festival-270529809.html

Гладиаторские бои и огненное шоу - в Аджарии открывается "Римский фестиваль"

Гладиаторские бои и огненное шоу - в Аджарии открывается "Римский фестиваль"

Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T12:24+0400

2022-09-18T12:24+0400

2022-09-18T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Агентство охраны культурного наследия Аджарии 18 сентября проведит на территории древней крепости Гонио "Римский фестиваль-2022", сообщает пресс-служба ведомства.По информации организаторов, на территории крепости возродят повседневную жизнь римских воинов I-III веков. У гостей фестиваля будет возможность увидеть театрализованное представление - "Визит Фарсмана II Доблеcтного в Рим" (царь Имерети), римскую свадьбу, старинные танцы, гладиаторские бои, анимированные статуи и огненное шоу.Начало фестиваля в 16:00. Посетить его можно бесплатно.Гости "Римского фестиваля" также смогут отведать римские блюда, поучаствовать в римских играх и на один день стать участниками той эпохи.Крепость Гонио в Аджарии за последние несколько лет стала излюбленным местом для туристов. Датой постройки крепости считается I век нашей эры. Известно, что одно из древнейших поселений в Грузии находилось вокруг крепости.Гонио-Апсаросская крепость имела уникальное стратегическое значение. Именно поэтому она была одной из опорных цитаделей в Причерноморье сначала для Римской, а позднее для Византийской и Османской империй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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