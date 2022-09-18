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Главные участки дороги через Рикотский перевал будут открыты к 2024 году
Главные участки дороги через Рикотский перевал будут открыты к 2024 году
Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T17:18+0400
2022-09-18T17:18+0400
2022-09-18T17:18+0400
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строительство дороги
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ираклий карселадзе
рикотский перевал
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Строительство основных участков дороги через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, планируется завершить к 2024 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Михаил Карселадзе.Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога протяженностью 51,6 километров будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви — 11,6 км, Хеви-Убиса — 12,2 км, Убиса-Шорапани — 13 км и Шорапани-Аргвета — 14,7 км.По словам министра, в условиях пандемии было открыто 70 км главной дороги, и теперь из Тбилиси в Батуми можно доехать за четыре часа вместо пяти. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми."Прогресс на самом сложном участке Рикоти "Восток-Запад" впечатляет. Из 97 мостов работы ведутся на 90 мостах и на большинстве из 51 тоннеля. Уже прорублено 32 туннеля, и этот процесс продолжается. Среди четырех участков Рикоти у нас лучше всего продвигаются Хеви-Убиса и Убиса-Шорапани, то есть центральные участки, которые мы планируем открыть в определенной части этого года, а мы уже запланировали завершить все 52 км дороги Рикоти", - отметил Карселадзе.По словам министра, то, что происходит в Грузии в плане развития инфраструктуры, беспрецедентно как по масштабу, так и по содержанию.Министр также рассказал о проекте дороги Самтредия-Григолети и отметил, что трудности проекта, наконец-то, преодолены. Завершение первого и четвертого участков проекта планируется в конце года."Только открытие первого участка дает нам возможность получить 86-километровую скоростную магистраль. Соответственно, из Зестафони по магистрали мы доедем в Ланчхути. По третьему участку тендерные процедуры находятся в завершающей стадии", - заявил министр.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рикотский перевал
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дороги, строительство дороги, грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, рикотский перевал
дороги, строительство дороги, грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, рикотский перевал
Главные участки дороги через Рикотский перевал будут открыты к 2024 году
Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Строительство основных участков дороги через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, планируется завершить к 2024 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Михаил Карселадзе.
Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Новая дорога протяженностью 51,6 километров будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви — 11,6 км, Хеви-Убиса — 12,2 км, Убиса-Шорапани — 13 км и Шорапани-Аргвета — 14,7 км.
"В целом можно сказать, что после завершения всех проектов 460-километровая трасса Восток-Запад сократится на 30 км и составит 430 км. Из них 219 км уже открыты для движения, на 118 км ведутся работы. Это 118 км, в которые, собственно, входят все основные участки. По нашему плану к концу 2024 года все основные участки будут открыты", - сказал Ираклий Карселадзе.
По словам министра, в условиях пандемии было открыто 70 км главной дороги, и теперь из Тбилиси в Батуми можно доехать за четыре часа вместо пяти.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
"Прогресс на самом сложном участке Рикоти "Восток-Запад" впечатляет. Из 97 мостов работы ведутся на 90 мостах и на большинстве из 51 тоннеля. Уже прорублено 32 туннеля, и этот процесс продолжается. Среди четырех участков Рикоти у нас лучше всего продвигаются Хеви-Убиса и Убиса-Шорапани, то есть центральные участки, которые мы планируем открыть в определенной части этого года, а мы уже запланировали завершить все 52 км дороги Рикоти", - отметил Карселадзе.
По словам министра, то, что происходит в Грузии в плане развития инфраструктуры, беспрецедентно как по масштабу, так и по содержанию.
Министр также рассказал о проекте дороги Самтредия-Григолети и отметил, что трудности проекта, наконец-то, преодолены. Завершение первого и четвертого участков проекта планируется в конце года.
"Только открытие первого участка дает нам возможность получить 86-километровую скоростную магистраль. Соответственно, из Зестафони по магистрали мы доедем в Ланчхути. По третьему участку тендерные процедуры находятся в завершающей стадии", - заявил министр.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.