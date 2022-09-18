https://sputnik-georgia.ru/20220918/gol-zuriko-davitashvili-prines-pobedu-bordo-270531315.html

Гол Зурико Давиташвили принес победу "Бордо"

Гол Зурико Давиташвили принес победу "Бордо"

Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T18:38+0400

2022-09-18T18:38+0400

2022-09-18T18:38+0400

спорт

новости

грузия

франция

тбилиси

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270531130_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6381be571064d91dc10dd02ccb16ede2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дебют игрока сборной Грузии Зурико Давиташвили во французском "Бордо" оказался более чем успешным: его гол в ворота "Дижона" принес победу жирондистам.Во встрече девятого тура второй Лиги чемпионата Франции "Бордо" принимал "Дижон" и именно благодаря голу Давитишвили смог набрать три очка.21-летний форвард сборной Грузии появился в стартовом составе "Бордо" и с первых минут был достаточно активен. На 87-й минуте он сольным рейдом прорвал линию обороны гостей и забил победный гол. "Бодро" победил со счетом 2:1.Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками. Третьего октября им предстоит игра на выезде с "Лавалем".Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, франция, тбилиси, футбол