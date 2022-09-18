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Гол Зурико Давиташвили принес победу "Бордо"
Гол Зурико Давиташвили принес победу "Бордо"
Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T18:38+0400
2022-09-18T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дебют игрока сборной Грузии Зурико Давиташвили во французском "Бордо" оказался более чем успешным: его гол в ворота "Дижона" принес победу жирондистам.Во встрече девятого тура второй Лиги чемпионата Франции "Бордо" принимал "Дижон" и именно благодаря голу Давитишвили смог набрать три очка.21-летний форвард сборной Грузии появился в стартовом составе "Бордо" и с первых минут был достаточно активен. На 87-й минуте он сольным рейдом прорвал линию обороны гостей и забил победный гол. "Бодро" победил со счетом 2:1.Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками. Третьего октября им предстоит игра на выезде с "Лавалем".Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, франция, тбилиси, футбол
спорт, новости, грузия, франция, тбилиси, футбол
Гол Зурико Давиташвили принес победу "Бордо"
Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дебют игрока сборной Грузии Зурико Давиташвили во французском "Бордо" оказался более чем успешным: его гол в ворота "Дижона" принес победу жирондистам.
Во встрече девятого тура второй Лиги чемпионата Франции "Бордо" принимал "Дижон" и именно благодаря голу Давитишвили смог набрать три очка.
21-летний форвард сборной Грузии появился в стартовом составе "Бордо" и с первых минут был достаточно активен. На 87-й минуте он сольным рейдом прорвал линию обороны гостей и забил победный гол. "Бодро" победил со счетом 2:1.
Жирондисты лидируют в турнирной таблице с 17 очками. Третьего октября им предстоит игра на выезде с "Лавалем".
Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.
Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").