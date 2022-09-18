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Каскадера из Грузии поздравляют с победой на Taurus World Stunt Awards
Каскадера из Грузии поздравляют с победой на Taurus World Stunt Awards
Каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили одержал победу в номинации "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало" 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии поздравило каскадера Лашу Мдзинарашвили с победой на конкурсе Taurus World Stunt Awards в Голливуде, сообщает пресс-служба ведомства.Грузинский каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили одержал победу в номинации "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало". Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца."Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет Лашу Мдзинарашвили с этой победой и признанием, желает успехов и плодотворной творческой работы", - говорится в заявлении.В публикации также отмечено, что Лаша Мдзинарашвили – первый грузинский хореограф и танцор, получивший эту награду.Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура, голливуд
Каскадера из Грузии поздравляют с победой на Taurus World Stunt Awards
Каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили одержал победу в номинации "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало"
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Министерство культуры Грузии поздравило каскадера Лашу Мдзинарашвили с победой на конкурсе Taurus World Stunt Awards в Голливуде, сообщает пресс-служба ведомства.
Грузинский каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили одержал победу в номинации "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало". Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца.
"Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет Лашу Мдзинарашвили с этой победой и признанием, желает успехов и плодотворной творческой работы", - говорится в заявлении.
В публикации также отмечено, что Лаша Мдзинарашвили – первый грузинский хореограф и танцор, получивший эту награду.
"Своей выдающейся хореографией он был высоко оценен жюри, профессионалами мировой киноиндустрии и зрителями",- сказано в заявлении.
Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэн.