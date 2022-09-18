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Киргизия и Таджикистан озвучили число погибших в результате конфликта

Киргизия и Таджикистан озвучили число погибших в результате конфликта

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Количество жертв - граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном достигло 46, пострадали 140, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.По его словам, пострадали 140 человек, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.В ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погибли 35 и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана.О конфликтеМасштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы, 17 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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