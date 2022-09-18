https://sputnik-georgia.ru/20220918/krovavaya-razborka-v-prigorode-tbilisi-politsiya-soobschaet-o-zaderzhanii-strelyavshego-270526645.html
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси: полиция сообщает о задержании стрелявшего
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси: полиция сообщает о задержании стрелявшего
Задержанному грозит 16-20 лет тюрьмы или же бессрочное заключение. 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T10:19+0400
2022-09-18T10:19+0400
2022-09-18T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Полиция задержала 54-летнего мужчину, открывшего стрельбу в поселке Кикети близ Тбилиси, в результате которой был убит один и ранения получили еще пять человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По информации ведомства, задержанный обвиняется в "попытке убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах", а также "незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия". Ему грозит 16-20 лет тюрьмы или же бессрочное заключение.Обвиняемый сразу же скрылся с места преступления. Однако его удалось задержать через считанные минуты и изъять орудие преступления.По информации СМИ, среди раненых две женщины. Они были доставлены в тбилисскую клинику "Джео Хоспитал" с множественными огнестрельными ранениями. Ночью их состояние было относительно стабильным.По версии СМИ, причиной конфликта стал денежный спор. И якобы вооруженный мужчина ворвался к соседям, когда те принимали гостей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси: полиция сообщает о задержании стрелявшего
Задержанному грозит 16-20 лет тюрьмы или же бессрочное заключение.
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Полиция задержала 54-летнего мужчину, открывшего стрельбу в поселке Кикети близ Тбилиси, в результате которой был убит один и ранения получили еще пять человек, сообщает
пресс-служба МВД Грузии.
По информации ведомства, задержанный обвиняется в "попытке убийства двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах", а также "незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия". Ему грозит 16-20 лет тюрьмы или же бессрочное заключение.
Следствие установило, что обвиняемый на почве бытового конфликта ранил шестерых человек из автоматического оружия. Одна из жертв, 51-летний мужчина, скончался до приезда в больницу. Еще пять человек были доставлены в клинику, где им была оказана соответствующая медицинская помощь.
Обвиняемый сразу же скрылся с места преступления. Однако его удалось задержать через считанные минуты и изъять орудие преступления.
По информации СМИ, среди раненых две женщины. Они были доставлены в тбилисскую клинику "Джео Хоспитал" с множественными огнестрельными ранениями. Ночью их состояние было относительно стабильным.
По версии СМИ, причиной конфликта стал денежный спор. И якобы вооруженный мужчина ворвался к соседям, когда те принимали гостей.