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"Лентехоба 2022" - гостей и жителей Квемо Сванети ждут гала-концерт и ярмарка
"Лентехоба 2022" - гостей и жителей Квемо Сванети ждут гала-концерт и ярмарка
Праздничные мероприятия продлятся в Лентехи до позднего вечера 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T16:48+0400
2022-09-18T16:48+0400
2022-09-18T16:48+0400
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культура
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Мэрия Лентехского района (регион Квемо Сванети) приглашает гостей и жителей региона на традиционный народный праздник "Лентехоба-2022" в воскресенье, 18 сентября.В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли "Лагушеда", "Лиле", "Миже Нари", ансамбль "Лашхети", хореографические ансамбли, среди которых "Дети Сванети".Одним из номеров мероприятия станет детский показ мод. Кроме того, нескольким жителям Лентехи присвоят звания почетных жителей. На протяжении всего мероприятия будет открыта ярмарка с изделиями народных умельцев.Пришедшие на праздник посетители смогут ознакомиться с образцами этнографического, материального и нематериального культурного наследия, расположенными на разных локациях площади в центре Лентехи.В рамках "Лентехоба" также состоится марш чохосани, людей, которые носят национальную грузинскую одежду - чоха и придерживаются традиционных ценностей.Лентехи – небольшой поселок городского типа в Квемо Сванети. Он расположен на берегу реки Цхенисцкали. Известен как транзитный пункт на пути в Земо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, лентехский район
грузия, культура, новости, лентехский район
"Лентехоба 2022" - гостей и жителей Квемо Сванети ждут гала-концерт и ярмарка
Праздничные мероприятия продлятся в Лентехи до позднего вечера
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Мэрия Лентехского района (регион Квемо Сванети) приглашает гостей и жителей региона на традиционный народный праздник "Лентехоба-2022" в воскресенье, 18 сентября.
По информации пресс-службы мэрии, праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера. Завершится празднование гала-концертом и фейерверком.
В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли "Лагушеда", "Лиле", "Миже Нари", ансамбль "Лашхети", хореографические ансамбли, среди которых "Дети Сванети".
Одним из номеров мероприятия станет детский показ мод. Кроме того, нескольким жителям Лентехи присвоят звания почетных жителей. На протяжении всего мероприятия будет открыта ярмарка с изделиями народных умельцев.
Пришедшие на праздник посетители смогут ознакомиться с образцами этнографического, материального и нематериального культурного наследия, расположенными на разных локациях площади в центре Лентехи.
В рамках "Лентехоба" также состоится марш чохосани, людей, которые носят национальную грузинскую одежду - чоха и придерживаются традиционных ценностей.
Лентехи – небольшой поселок городского типа в Квемо Сванети. Он расположен на берегу реки Цхенисцкали. Известен как транзитный пункт на пути в Земо Сванети.