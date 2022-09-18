https://sputnik-georgia.ru/20220918/lentekhoba-2022---gostey-i-zhiteley-kvemo-svaneti-zhdut-gala-kontsert-i-yarmarka-270535108.html

"Лентехоба 2022" - гостей и жителей Квемо Сванети ждут гала-концерт и ярмарка

"Лентехоба 2022" - гостей и жителей Квемо Сванети ждут гала-концерт и ярмарка

Праздничные мероприятия продлятся в Лентехи до позднего вечера 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T16:48+0400

2022-09-18T16:48+0400

2022-09-18T16:48+0400

грузия

культура

новости

лентехский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270534920_0:71:1281:791_1920x0_80_0_0_e977656ee88636bdefafc14491670058.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Мэрия Лентехского района (регион Квемо Сванети) приглашает гостей и жителей региона на традиционный народный праздник "Лентехоба-2022" в воскресенье, 18 сентября.В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли "Лагушеда", "Лиле", "Миже Нари", ансамбль "Лашхети", хореографические ансамбли, среди которых "Дети Сванети".Одним из номеров мероприятия станет детский показ мод. Кроме того, нескольким жителям Лентехи присвоят звания почетных жителей. На протяжении всего мероприятия будет открыта ярмарка с изделиями народных умельцев.Пришедшие на праздник посетители смогут ознакомиться с образцами этнографического, материального и нематериального культурного наследия, расположенными на разных локациях площади в центре Лентехи.В рамках "Лентехоба" также состоится марш чохосани, людей, которые носят национальную грузинскую одежду - чоха и придерживаются традиционных ценностей.Лентехи – небольшой поселок городского типа в Квемо Сванети. Он расположен на берегу реки Цхенисцкали. Известен как транзитный пункт на пути в Земо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лентехский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, лентехский район