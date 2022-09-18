https://sputnik-georgia.ru/20220918/maslov-ob-itogakh-sammita-shos-v-samarkande---video-270542639.html

Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео

Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео

В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества 18.09.2022, Sputnik Грузия

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Организация сейчас претерпивает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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