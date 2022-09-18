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Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T16:52+0400
2022-09-18T16:52+0400
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Организация сейчас претерпивает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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шос, мультимедиа, видео, видео
шос, мультимедиа, видео, видео
Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде - видео
16:52 18.09.2022 (обновлено: 21:52 18.09.2022)
В Самарканде завершился саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества
Организация сейчас претерпивает значительные изменения, становясь из малочисленного клуба по-настоящему глобальной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Чем объединены участники ШОС? Какие цели выходят для организации на первый план? Как Россия и Китай совместно бросают вызов США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.