https://sputnik-georgia.ru/20220918/mukhin-rasskazal-kak-shos-stanovitsya-moschnoy-alternativoy-nato-270526542.html

Мухин рассказал, как ШОС становится мощной альтернативой НАТО

Мухин рассказал, как ШОС становится мощной альтернативой НАТО

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T11:45+0400

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В ней участники ШОС заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, что станет неприятной, хотя и вполне ожидаемой новостью для НАТО, рассказал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Почему сотрудничество с Индией, одной из крупнейших участниц ШОС, так важно для России? Может ли Турция выйти из НАТО? Зачем ШОС требует от Запада договор о запрете милитаризации космоса? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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