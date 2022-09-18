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https://sputnik-georgia.ru/20220918/na-zapade-gruzii-obnaruzhili-telo-muzhchiny-kotorogo-iskali-neskolko-mesyatsev-270540215.html
На западе Грузии обнаружили тело мужчины, которого искали несколько месяцев
На западе Грузии обнаружили тело мужчины, которого искали несколько месяцев
Мужчина много лет работал оператором на телеканале "Зари" 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T22:45+0400
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происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тело мужчины средних лет было найдено в селе Гамочинебули в Самтредия (регион Имерети).Как передает телеканал "Рустави 2", тело в овраге случайно обнаружил местный житель. По удостоверению личности, найденному в рюкзаке мужчины, установлено, что погибшим является 51-летний Гига Надирадзе.Гига Надирадзе пропал полтора месяца назад. Мужчина много лет работал оператором на телеканале "Зари". Его искали с конца июля.Тело перевезено на экспертизу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, самтредия, имерети
происшествия, грузия, новости, самтредия, имерети

На западе Грузии обнаружили тело мужчины, которого искали несколько месяцев

22:45 18.09.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeМашина криминальной полиции города Рустави
Машина криминальной полиции города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Мужчина много лет работал оператором на телеканале "Зари"
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Тело мужчины средних лет было найдено в селе Гамочинебули в Самтредия (регион Имерети).
Как передает телеканал "Рустави 2", тело в овраге случайно обнаружил местный житель. По удостоверению личности, найденному в рюкзаке мужчины, установлено, что погибшим является 51-летний Гига Надирадзе.
Гига Надирадзе пропал полтора месяца назад. Мужчина много лет работал оператором на телеканале "Зари". Его искали с конца июля.
Тело перевезено на экспертизу.
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