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Ртвели 2022: обработано 70 тысяч тонн винограда

Ртвели 2022: обработано 70 тысяч тонн винограда

В ходе Ртвели этого года грузинские фермеры заработали около 70 миллионов лари 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали более 7 тысяч фермеров региона Кахети, заработав около 70 миллионов лари ( 24,1 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия).По данным на 16 сентября, в Кахети до 150 компаний переработали до 70 тысяч тонн винограда. Из них 36,6 тысячи тонн виноград сорта "Ркацители", 34,8 тысячи тонн —"Саперави", 3 тысячи тонн —"Кахури мцване". Остальное виноград других сортов.В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы более 300 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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