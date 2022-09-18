https://sputnik-georgia.ru/20220918/slabost-oppozitsii-pryamo-proportsionalna-sile-avtoritarnogo-rezhima---meliya-270533216.html

Слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима - Мелия

Слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима - Мелия

"Грузинская мечта" теряет международную и электоральную поддержку, что дает большие шансы оппозиции, утверждает политик 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T14:05+0400

2022-09-18T14:05+0400

2022-09-18T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обвинил власть в упорных попытках очернить и ослабить оппозицию, отметив, что слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима.Заявления о слабости оппозиции, в частности ЕНД, часто звучат из уст лидеров правящей партии и депутатов парламентского большинства. Как считают в "Грузинской мечте", высказывания радикальной оппозиции о неповиновении, досрочных выборах и акциях протеста говорят о слабости оппонентов. Шагами Мелия были недовольны и в рядах самой оппозиции.Как отметил политик, в этом веке еще никогда авторитаризм в Грузии не был столь мощным, как сегодня. По его словам, ослабление оппозиции является стратегической целью миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили."Стратегическая цель олигарха — представить нынешний оппозиционный спектр слабым и обвинить в этой слабости его самого. Механизм прост - общественность понимает, что Иванишвили и его "Мечту" нужно менять, но ежедневно им твердят, что замены нет - ни одна из существующих сил не подходит, и надо ждать новой силы", - пишет Мелия.По его словам, "Грузинская мечта" теряет международную и электоральную поддержку, что дает большие шансы оппозиции.В начале сентября председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на достижение назначения внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.В правящей партии это заявление назвали слабостью, а вице-премьер Тея Цулукиани назвала радикальную оппозицию "сборищем лузеров".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, бидзина иванишвили, тея цулукиани, тбилиси, грузинская мечта