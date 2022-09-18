https://sputnik-georgia.ru/20220918/temperatura-vozdukha-vo-vsekh-krupnykh-gorodakh-gruzii-prevysit-32-gradusa-270530080.html

Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса

Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса

Да и осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается 18.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют температуру выше 32 градусов во всех крупных городах Грузии в воскресенье, 18 сентября.Если в Тбилиси и Батуми воздух прогреется до 32 и 35 градусов соответственно, то в Кутаиси и Зугдиди отметка термометра приблизится к 40 градусам.А вот в Сигнахи (Кахети) и Бахмаро (высокогорный курорт в Гурии) будет немного прохладнее - 27 и 29 градусов тепла.Прогноз погоды по городам:Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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