Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Да и осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют температуру выше 32 градусов во всех крупных городах Грузии в воскресенье, 18 сентября.
Если в Тбилиси и Батуми воздух прогреется до 32 и 35 градусов соответственно, то в Кутаиси и Зугдиди отметка термометра приблизится к 40 градусам.
А вот в Сигнахи (Кахети) и Бахмаро (высокогорный курорт в Гурии) будет немного прохладнее - 27 и 29 градусов тепла.
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
© Stringer
Прогноз погоды по городам:
Тбилиси - +17° ночью, +32° днем
Батуми - +23° ночью, +35° днем
Поти - +20° ночью, +37° днем
Зугдиди - +21° ночью, +37° днем
Кутаиси - +23° ночью, +38° днем
Местия - +11° ночью, +27° днем
Гори - +11° ночью, +33° днем,
Боржоми - +11° ночью, +32° днем
Ахалцихе - +10° ночью, +32° днем,
Рустави - +16° ночью, +33° днем,
Телави - +13° ночью, +33° днем,
Лагодехи - ночью +18°, днем +33°
Сигнахи - +16° ночью, +29° днем
Цагери - +15° ночью, +33° днем
Бахмаро - +12° ночью, +27° днем.
Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.