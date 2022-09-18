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Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса
Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса
Да и осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается 18.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют температуру выше 32 градусов во всех крупных городах Грузии в воскресенье, 18 сентября.Если в Тбилиси и Батуми воздух прогреется до 32 и 35 градусов соответственно, то в Кутаиси и Зугдиди отметка термометра приблизится к 40 градусам.А вот в Сигнахи (Кахети) и Бахмаро (высокогорный курорт в Гурии) будет немного прохладнее - 27 и 29 градусов тепла.Прогноз погоды по городам:Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кутаиси
погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кутаиси

Температура воздуха во всех крупных городах Грузии превысит 32 градуса

10:58 18.09.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми
Вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Да и осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют температуру выше 32 градусов во всех крупных городах Грузии в воскресенье, 18 сентября.
Если в Тбилиси и Батуми воздух прогреется до 32 и 35 градусов соответственно, то в Кутаиси и Зугдиди отметка термометра приблизится к 40 градусам.
А вот в Сигнахи (Кахети) и Бахмаро (высокогорный курорт в Гурии) будет немного прохладнее - 27 и 29 градусов тепла.
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2022
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
© Stringer
Прогноз погоды по городам:
Тбилиси - +17° ночью, +32° днем
Батуми - +23° ночью, +35° днем
Поти - +20° ночью, +37° днем
Зугдиди - +21° ночью, +37° днем
Кутаиси - +23° ночью, +38° днем
Местия - +11° ночью, +27° днем
Гори - +11° ночью, +33° днем,
Боржоми - +11° ночью, +32° днем
Ахалцихе - +10° ночью, +32° днем,
Рустави - +16° ночью, +33° днем,
Телави - +13° ночью, +33° днем,
Лагодехи - ночью +18°, днем +33°
Сигнахи - +16° ночью, +29° днем
Цагери - +15° ночью, +33° днем
Бахмаро - +12° ночью, +27° днем.
Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.
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