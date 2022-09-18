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В Китае перевернулся автобус: есть много жертв
В Китае перевернулся автобус: есть много жертв
Автобус, на борту которого находились 47 человек, перевернулся на юге страны 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T14:44+0400
2022-09-18T14:44+0400
2022-09-18T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Двадцать семь человек стали жертвами страшного ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает местная полиция."По состоянию на 12.00 18 числа в аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", - говорится в заявлении полиции уезда Саньду, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Weibo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, в мире, китай, гуйчжоу
новости, происшествия, в мире, китай, гуйчжоу
В Китае перевернулся автобус: есть много жертв
Автобус, на борту которого находились 47 человек, перевернулся на юге страны
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Двадцать семь человек стали жертвами страшного ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает местная полиция.
Автобус, на борту которого находились 47 человек, перевернулся рано утром в воскресенье на скоростной автомагистрали в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе в провинции Гуйчжоу.
"По состоянию на 12.00 18 числа в аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", - говорится в заявлении полиции уезда Саньду, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Weibo.