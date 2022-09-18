https://sputnik-georgia.ru/20220918/v-kitae-perevernulsya-avtobus-est-mnogo-zhertv-270532182.html

В Китае перевернулся автобус: есть много жертв

В Китае перевернулся автобус: есть много жертв

Автобус, на борту которого находились 47 человек, перевернулся на юге страны 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T14:44+0400

2022-09-18T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Двадцать семь человек стали жертвами страшного ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает местная полиция."По состоянию на 12.00 18 числа в аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", - говорится в заявлении полиции уезда Саньду, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети Weibo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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