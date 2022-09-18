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https://sputnik-georgia.ru/20220918/vrachi-odnoy-iz-veduschikh-kardioklinik-tbilisi-besplatno-obsleduyut-detey-v-regionakh--270534407.html
Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах
Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах
По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси 18.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дети с различными пороками сердца получили возможность пройти бесплатное обследование в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает пресс-служба мэрии Зугдидского района.По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси. Врачи клиники планируют провести аналогичную акцию и для жителей края Имерети.С процессом обследования пациентов в Зугдиди ознакомились первый заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани и заместитель мэра Зугдиди Мейзер Нанава. Представители правительства поблагодарили команду врачей клиники Джо Энн за проделанную работу.Как сообщают в пресс-службе, администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети продолжает активно сотрудничать с известными клиниками, тем самым предоставляя населению регионов возможность получить доступ к профессиональным врачам различных специальностей и бесплатно пройти обследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, нино виблиани, тбилиси, зугдиди, самегрело-земо сванети
грузия, новости, общество, нино виблиани, тбилиси, зугдиди, самегрело-земо сванети

Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах

15:26 18.09.2022 (обновлено: 15:33 18.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Зугдиди. Стелла с надписью "Я люблю Зугдиди"
Вид на город Зугдиди. Стелла с надписью Я люблю Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дети с различными пороками сердца получили возможность пройти бесплатное обследование в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает пресс-служба мэрии Зугдидского района.

Акция началась накануне, 17 сентября, и продлится в воскресенье, 18 сентября. По сообщению пресс-службы, пациентов осматривает заведующий отделением врожденных патологий сердца Медцентра им. Джо Энн, детский кардиолог, интервенционный кардиолог Вахтанг Гелашвили.

По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси. Врачи клиники планируют провести аналогичную акцию и для жителей края Имерети.
С процессом обследования пациентов в Зугдиди ознакомились первый заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани и заместитель мэра Зугдиди Мейзер Нанава. Представители правительства поблагодарили команду врачей клиники Джо Энн за проделанную работу.
Как сообщают в пресс-службе, администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети продолжает активно сотрудничать с известными клиниками, тем самым предоставляя населению регионов возможность получить доступ к профессиональным врачам различных специальностей и бесплатно пройти обследование.
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