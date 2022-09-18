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Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах
Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах
По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T15:26+0400
2022-09-18T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дети с различными пороками сердца получили возможность пройти бесплатное обследование в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает пресс-служба мэрии Зугдидского района.По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси. Врачи клиники планируют провести аналогичную акцию и для жителей края Имерети.С процессом обследования пациентов в Зугдиди ознакомились первый заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани и заместитель мэра Зугдиди Мейзер Нанава. Представители правительства поблагодарили команду врачей клиники Джо Энн за проделанную работу.Как сообщают в пресс-службе, администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети продолжает активно сотрудничать с известными клиниками, тем самым предоставляя населению регионов возможность получить доступ к профессиональным врачам различных специальностей и бесплатно пройти обследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, нино виблиани, тбилиси, зугдиди, самегрело-земо сванети
грузия, новости, общество, нино виблиани, тбилиси, зугдиди, самегрело-земо сванети
Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах
15:26 18.09.2022 (обновлено: 15:33 18.09.2022)
По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дети с различными пороками сердца получили возможность пройти бесплатное обследование в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает пресс-служба мэрии Зугдидского района.
Акция началась накануне, 17 сентября, и продлится в воскресенье, 18 сентября. По сообщению пресс-службы, пациентов осматривает заведующий отделением врожденных патологий сердца Медцентра им. Джо Энн, детский кардиолог, интервенционный кардиолог Вахтанг Гелашвили.
По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси. Врачи клиники планируют провести аналогичную акцию и для жителей края Имерети.
С процессом обследования пациентов в Зугдиди ознакомились первый заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани и заместитель мэра Зугдиди Мейзер Нанава. Представители правительства поблагодарили команду врачей клиники Джо Энн за проделанную работу.
Как сообщают в пресс-службе, администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети продолжает активно сотрудничать с известными клиниками, тем самым предоставляя населению регионов возможность получить доступ к профессиональным врачам различных специальностей и бесплатно пройти обследование.