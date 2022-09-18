https://sputnik-georgia.ru/20220918/vrachi-odnoy-iz-veduschikh-kardioklinik-tbilisi-besplatno-obsleduyut-detey-v-regionakh--270534407.html

Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах

Врачи одной из ведущих кардиоклиник Тбилиси бесплатно обследуют детей в регионах

По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T15:26+0400

2022-09-18T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Дети с различными пороками сердца получили возможность пройти бесплатное обследование в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает пресс-служба мэрии Зугдидского района.По результатам обследований, при необходимости, дети пройдут курс лечения в клинике Джо Энн в Тбилиси. Врачи клиники планируют провести аналогичную акцию и для жителей края Имерети.С процессом обследования пациентов в Зугдиди ознакомились первый заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани и заместитель мэра Зугдиди Мейзер Нанава. Представители правительства поблагодарили команду врачей клиники Джо Энн за проделанную работу.Как сообщают в пресс-службе, администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети продолжает активно сотрудничать с известными клиниками, тем самым предоставляя населению регионов возможность получить доступ к профессиональным врачам различных специальностей и бесплатно пройти обследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, нино виблиани, тбилиси, зугдиди, самегрело-земо сванети