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https://sputnik-georgia.ru/20220918/yushkov-pochemu-amerikantsy-ne-stanut-spasat-evropu-ot-energeticheskogo-krizisa-270526213.html
Юшков: почему американцы не станут спасать Европу от энергетического кризиса?
Юшков: почему американцы не станут спасать Европу от энергетического кризиса?
Пока европейские страны обсуждают отказ от российских энергоносителей и вводят все больше запретов, американские энергетические компании заявили, что не смогут... 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T09:36+0400
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игорь юшков
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Это неудивительно, ведь у США просто нет дополнительного сырья, а в ущерб себе они действовать не станут, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Чем закончится для Европы энергокризис? Какие европейские страны пострадают больше всего? Почему предстоящая весна для Европы станет страшнее зимы? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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мультимедиа, видео, игорь юшков, энергетика, видео, сша
мультимедиа, видео, игорь юшков, энергетика, видео, сша

Юшков: почему американцы не станут спасать Европу от энергетического кризиса?

09:36 18.09.2022
© video: Sputnik
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Пока европейские страны обсуждают отказ от российских энергоносителей и вводят все больше запретов, американские энергетические компании заявили, что не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой
Это неудивительно, ведь у США просто нет дополнительного сырья, а в ущерб себе они действовать не станут, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чем закончится для Европы энергокризис? Какие европейские страны пострадают больше всего? Почему предстоящая весна для Европы станет страшнее зимы?
Обо всем этом смотрите в нашем видео
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