https://sputnik-georgia.ru/20220918/yushkov-pochemu-amerikantsy-ne-stanut-spasat-evropu-ot-energeticheskogo-krizisa-270526213.html

Юшков: почему американцы не станут спасать Европу от энергетического кризиса?

Юшков: почему американцы не станут спасать Европу от энергетического кризиса?

Пока европейские страны обсуждают отказ от российских энергоносителей и вводят все больше запретов, американские энергетические компании заявили, что не смогут... 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T09:36+0400

2022-09-18T09:36+0400

2022-09-18T09:36+0400

мультимедиа

видео

игорь юшков

энергетика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270526053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea6e62604c1700c73fcefd4babff2b7c.png

Это неудивительно, ведь у США просто нет дополнительного сырья, а в ущерб себе они действовать не станут, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Чем закончится для Европы энергокризис? Какие европейские страны пострадают больше всего? Почему предстоящая весна для Европы станет страшнее зимы? Обо всем этом смотрите в нашем видео

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, игорь юшков, энергетика, видео, сша