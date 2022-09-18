Зурабишвили оставила запись в книге соболезнований в Лондоне
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне
© press-service of the President of Georgia
Вместе с Елизаветой II завершается великая страница истории, которую оживила Королева и которую все будут помнить, написала президент Грузии
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала запись в книге соболезнований в Ланкастерском дворце в Лондоне и выразила соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства от имени грузинского народа в связи с кончиной Елизаветы II.
Зурабишвили отправилась в субботу в Лондон, где приняла участие в гражданской панихиде. Глава грузинского государства также приглашена на официальный прием, а 19 сентября будет присутствовать на церемонии похорон.
"Для меня большая честь, что сегодня от своего имени и от имени грузинского народа я могу выразить соболезнования в связи с кончиной ее Величества Королевы Елизаветы II", - написала Саломе Зурабишвили.
Как отметила президент Грузии, вместе с Елизаветой II завершается великая страница истории, которую оживила Королева и которую все будут помнить.
Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.
© AP Photo / Gregorio BorgiaГроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
© AP Photo / Gregorio Borgia
В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.
© AFP 2022 / Ryan LimПортрет королевы Великобритании Елизаветы II проецируется на Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, в Дубае
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II проецируется на Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, в Дубае
© AFP 2022 / Ryan Lim
Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.