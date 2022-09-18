https://sputnik-georgia.ru/20220918/zurabishvili-ostavila-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-londone-270535706.html

Зурабишвили оставила запись в книге соболезнований в Лондоне

Зурабишвили оставила запись в книге соболезнований в Лондоне

Вместе с Елизаветой II завершается великая страница истории, которую оживила Королева и которую все будут помнить, написала президент Грузии 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T18:00+0400

2022-09-18T18:00+0400

2022-09-18T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала запись в книге соболезнований в Ланкастерском дворце в Лондоне и выразила соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства от имени грузинского народа в связи с кончиной Елизаветы II.Зурабишвили отправилась в субботу в Лондон, где приняла участие в гражданской панихиде. Глава грузинского государства также приглашена на официальный прием, а 19 сентября будет присутствовать на церемонии похорон.Как отметила президент Грузии, вместе с Елизаветой II завершается великая страница истории, которую оживила Королева и которую все будут помнить.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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