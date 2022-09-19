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"Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия
"Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия
Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли после игры с "Наполи" назвал нападающего неаполитанцев и сборной Грузии "блестящим игроком".Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2. Пенальти для "Наполи" заработал 21-летний грузинский форвард."Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 17 очками.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, италия, футбол
"Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия
Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли после игры с "Наполи" назвал нападающего неаполитанцев и сборной Грузии "блестящим игроком".
Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2. Пенальти для "Наполи" заработал 21-летний грузинский форвард.
"Я заменил Кьера, потому что он получил желтую карточку, а Калабрия — ему нужно было играть против Кварацхелия, а он устал, иначе я бы не заменил его. И Кьер, и Калабрия боролись до конца, а Кварацхелия — просто блестящий игрок", — сказал наставник "Милана".
"Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 17 очками.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.
Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.