https://sputnik-georgia.ru/20220919/blestyaschiy-igrok-trener-milana-podelilsya-vpechatleniem-ot-igry-kvaratskheliya-270569197.html

"Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия

"Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия

Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли после игры с "Наполи" назвал нападающего неаполитанцев и сборной Грузии "блестящим игроком".Клуб Хвичи Кварацхелия накануне во встрече седьмого тура обыграл "Милан" на Сан-Сиро - 1:2. Пенальти для "Наполи" заработал 21-летний грузинский форвард."Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 17 очками.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, италия, футбол