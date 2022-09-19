https://sputnik-georgia.ru/20220919/chasti-tbilisi-vnov-ogranichat-elektrosnabzhenie-grafik-po-rayonam-270529167.html

Части Тбилиси вновь ограничат электроснабжение: график по районам

Части Тбилиси вновь ограничат электроснабжение: график по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 19 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I, V микрорайонов Варкетили-3, Верхнего плато массива Варкетили, поселка Аэродрома, поселка Навтлуги, поселка Восьмого Легиона, Кахетинского шоссе, пр. монаха Габриела Салосского, ул. Триалетской, Калоубанской, Шуамтис, Джавахетской, Накашидзе-Болквадзе, Джикия, Орбели, Харабадзе, Квачантирадзе, Андгуладзе, Кобуладзе, Какабети, Цаленджихской, Букисцихе, Кобцова, Бегиашвили, Онашвили, Антимоза Ивериели, Татишвили, Мандельштама, Лагидзе и Киндзмараули.Также сбои с подачей электричества с 10:00 до 15:00 коснутся населения поселка Вазисубани, I, II, IIа, III, IV микрорайонов Вазисубани, ул. Шандора Петефи, Давитая, Утиашвили, Мусхелишвили, Сулаквелидзе, Квачантирадзе, Алублебис, Мшвелидзе, Хелованта и Патаридзе.В Крцаниси света с 10:00 до 18:00 не будет в селе Телети, III микрорайоне Поничала, на ул. Горгасали, Крцанисской, Вольского, Надиквари и Каландадзе.В Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Пеикребис, Шешелидзе, Лагурашвили, Габашвили, Гваладзе и Гобронидзе.В районе Ваке - с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично).В Надзаладеви - с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Глдани, поселка Темка-Авшниани, территории прилегающей к Тбилисскому морю, ул. Авшни и Нуши.В районе Чугурети электроснабжение с 10:00 до 18:00 ограничат населению Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Самшвилдо, Цкарос, Аргветской, Маруашвили, Зазишвили, Лесокультуры, Аджарской, Алаверди, Мизандари, Канделаки, Баракони, Джорджадзе, Ивертубанской и Габуния.Что касается Мтацминда, там в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Руставели (частично), ул. Табидзе, Лермонтова, Дадиани и Асатиани.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, компания "теласи", электричество