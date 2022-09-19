https://sputnik-georgia.ru/20220919/gollivud-v-gruzii-eksperty-industrii-ischut-interesnye-kinolokatsii-270568559.html

Голливуд в Грузии: эксперты индустрии ищут интересные кинолокации

Голливуд в Грузии: эксперты индустрии ищут интересные кинолокации

Особый интерес у них вызывают локации с советской архитектурой или территории, отображающие военные сцены 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T17:54+0400

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2022-09-19T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Представители киноиндустрии из Голливуда посетили Грузию в рамках программы "Снимай в Грузии", говорится в сообщении пресс-службы проекта "Производи в Грузии"."Снимай в Грузии" - проект министерства экономики и устойчивого развития. Он предусматривает возврат до 25% той суммы, которую потратили производители картины во время съемок фильма на территории Грузии. У американских скаутов есть конкретные фильмы, для которых они ищут места для проведения киносъемок. Отмечается, что особый интерес у них вызывают локации с советской архитектурой или территории, отображающие военные сцены.Представители Голливуда ознакомятся с креативной индустрией Грузии и ее потенциалом. Они намерены осмотреть интересные в плане съемок места Грузии.До 22 сентября представители американской киноиндустрии побывают в Тбилиси, Мцхета, Рустави, Казбеги и Батуми.Визит представителей Голливуда в Грузию осуществляется при поддержке агентства "Производи в Грузии", в рамках программы экономической безопасности USAID."Производи в Грузии" с 2016 года осуществляет программы "Снимай в Грузии". В рамках данной программы на территории страны съемки осуществила не одна кинокомпания из Европы, Азии и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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