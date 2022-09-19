Голливуд в Грузии: эксперты индустрии ищут интересные кинолокации
© Courtesy of Enterprise GeorgiaВ рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
© Courtesy of Enterprise Georgia
Особый интерес у них вызывают локации с советской архитектурой или территории, отображающие военные сцены
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Представители киноиндустрии из Голливуда посетили Грузию в рамках программы "Снимай в Грузии", говорится в сообщении пресс-службы проекта "Производи в Грузии".
"Снимай в Грузии" - проект министерства экономики и устойчивого развития. Он предусматривает возврат до 25% той суммы, которую потратили производители картины во время съемок фильма на территории Грузии.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaВ рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
В рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
© Courtesy of Enterprise Georgia
У американских скаутов есть конкретные фильмы, для которых они ищут места для проведения киносъемок. Отмечается, что особый интерес у них вызывают локации с советской архитектурой или территории, отображающие военные сцены.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaВ рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
В рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
© Courtesy of Enterprise Georgia
Представители Голливуда ознакомятся с креативной индустрией Грузии и ее потенциалом. Они намерены осмотреть интересные в плане съемок места Грузии.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaВ рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
В рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
© Courtesy of Enterprise Georgia
До 22 сентября представители американской киноиндустрии побывают в Тбилиси, Мцхета, Рустави, Казбеги и Батуми.
© Courtesy of Enterprise GeorgiaВ рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
В рамках программы "Снимай в Грузии" в Грузии приехали представители Голливуда
© Courtesy of Enterprise Georgia
Визит представителей Голливуда в Грузию осуществляется при поддержке агентства "Производи в Грузии", в рамках программы экономической безопасности USAID.
"Производи в Грузии" с 2016 года осуществляет программы "Снимай в Грузии". В рамках данной программы на территории страны съемки осуществила не одна кинокомпания из Европы, Азии и США.