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Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире"
Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире"
Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T14:14+0400
2022-09-19T14:14+0400
2022-09-19T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд признал виновным гражданина России в членстве "в воровском сообществе" и в вымогательстве и приговорил к лишению свободы на восемь лет, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.По информации Генпрокуратуры, в результате вымогательства он получил в общей сложности 15 тысяч лари (около 5,4 тысячи долларов).Кроме того, обвиняемый как криминальный авторитет, согласно установленным в "воровском сообществе" правилам, потребовал от пострадавшего 15 тысяч долларов и его автомобиль.Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии - "Членство в "воровском сообществе" и "вымогательство в целях получения имущества в крупном размере".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, кутаисский городской суд, россия, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, кутаисский городской суд, россия, преступность в грузии
Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире"
Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik.
Кутаисский городской суд признал виновным гражданина России в членстве "в воровском сообществе" и в вымогательстве и приговорил к лишению свободы на восемь лет, говорится в сообщении на сайте
Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным ведомства, исследованными на судебном процессе доказательствами подтвердилось, что сын вора в законе, гражданин Российской Федерации, криминальный авторитет И.Д., угрожая лишением жизни и уничтожением имущества, заставлял гражданина Д.З. периодически передавать ему деньги.
По информации Генпрокуратуры, в результате вымогательства он получил в общей сложности 15 тысяч лари (около 5,4 тысячи долларов).
Кроме того, обвиняемый как криминальный авторитет, согласно установленным в "воровском сообществе" правилам, потребовал от пострадавшего 15 тысяч долларов и его автомобиль.
Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии - "Членство в "воровском сообществе" и "вымогательство в целях получения имущества в крупном размере".