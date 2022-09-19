https://sputnik-georgia.ru/20220919/grazhdanin-rossii-prigovoren-v-gruzii-k-8-godam-za-chlenstvo-v-vorovskom-mire-270554829.html

Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире"

Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире"

Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T14:14+0400

2022-09-19T14:14+0400

2022-09-19T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд признал виновным гражданина России в членстве "в воровском сообществе" и в вымогательстве и приговорил к лишению свободы на восемь лет, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.По информации Генпрокуратуры, в результате вымогательства он получил в общей сложности 15 тысяч лари (около 5,4 тысячи долларов).Кроме того, обвиняемый как криминальный авторитет, согласно установленным в "воровском сообществе" правилам, потребовал от пострадавшего 15 тысяч долларов и его автомобиль.Полиция задержала обвиняемого на основании решения суда 21 декабря 2021 года. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии - "Членство в "воровском сообществе" и "вымогательство в целях получения имущества в крупном размере".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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