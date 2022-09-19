https://sputnik-georgia.ru/20220919/gruziya-namerena-nachat-proizvodstvo-bespilotnykh-razvedyvatelnykh-letatelnykh-apparatov-270556210.html
Грузия намерена начать производство беспилотных разведывательных летательных аппаратов
Грузия намерена начать производство беспилотных разведывательных летательных аппаратов
Глава Минобороны уже не раз говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T15:00+0400
2022-09-19T15:00+0400
2022-09-19T15:00+0400
новости
грузия
центр "дельта"
оборона грузии
оборона
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/14/234401426_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_523b9286bb1e490fecd1039169e950ac.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия до конца года начнет производство беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов, заявил журналистам министр обороны Джуашер Бурчуладзе.По его словам, уже завершен формальный процесс с польской компанией, которая производит дроны.В июне этого года в формате часа министра Джуашер Бурчуладзе уже говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране.Грузино-польское предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать вооруженные силы Грузии.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/14/234401426_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_fb90956d29dc0db3b37a4165d59cc598.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, центр "дельта", оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии
новости, грузия, центр "дельта", оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии
Грузия намерена начать производство беспилотных разведывательных летательных аппаратов
Глава Минобороны уже не раз говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия до конца года начнет производство беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов, заявил журналистам министр обороны Джуашер Бурчуладзе.
По его словам, уже завершен формальный процесс с польской компанией, которая производит дроны.
"Продукция этой компании активно используется в практике, и это очень оправданное частное предприятие. Мы основали частную промышленную компанию вместе с "Дельта" и до конца года начнем производство", - сказал Бурчуладзе.
В июне этого года в формате часа министра Джуашер Бурчуладзе уже говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране.
Грузино-польское предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать вооруженные силы Грузии.
В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.
На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.