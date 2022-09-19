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Грузия намерена начать производство беспилотных разведывательных летательных аппаратов

Грузия намерена начать производство беспилотных разведывательных летательных аппаратов

Глава Минобороны уже не раз говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T15:00+0400

2022-09-19T15:00+0400

2022-09-19T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия до конца года начнет производство беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов, заявил журналистам министр обороны Джуашер Бурчуладзе.По его словам, уже завершен формальный процесс с польской компанией, которая производит дроны.В июне этого года в формате часа министра Джуашер Бурчуладзе уже говорил о важности производства оперативно-тактических беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в стране.Грузино-польское предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать вооруженные силы Грузии.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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