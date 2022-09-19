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Грузия отмечает день военной авиации
Грузия отмечает день военной авиации
Именно в этот день в 1992 году грузинское авиационное подразделение было оснащено двумя единицами СУ-25, на которых полковники Изани Церцвадзе и Валерий... 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T16:59+0400
2022-09-19T16:59+0400
2022-09-19T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия 19 сентября отмечает день военной авиации, говорится в сообщении министерства обороны страны.Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил с речью и поздравили личный состав с профессиональным днем.Торжественное мероприятие состоялось на военном аэродроме Алексеевки. До начала церемоний, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня основания авиации, гости мероприятия возложили венки к мемориалу героев, павших за единство родины.На военном аэродроме была устроена выставка обновленного парка авиации оборонных сил Грузии. На выставке были представлены обновленные и полностью модернизированные грузинскими специалистами МИ-24, СУ-25, Ирокез UH-1H.День военной авиации в Грузии отмечается 19 сентября. Именно в этот день 1992 года грузинское авиационное подразделение было оснащено двумя единицами СУ-25, на которых полковники Изани Церцвадзе и Валерий Накопия осуществили первый полет.А история грузинской военной авиации начинается с периода Демократической Республики Грузия, когда 20 августа 1918 года по решению парламента страны было создано первое грузинское военное авиационное подразделение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, авиация, министерство обороны грузии
грузия, новости, авиация, министерство обороны грузии
Грузия отмечает день военной авиации
Именно в этот день в 1992 году грузинское авиационное подразделение было оснащено двумя единицами СУ-25, на которых полковники Изани Церцвадзе и Валерий Накопия осуществили первый полет
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия 19 сентября отмечает день военной авиации, говорится в сообщении министерства обороны страны.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил с речью и поздравили личный состав с профессиональным днем.
В своей речи министр заострил внимание на шагах, осуществленных в направлении усиления грузинской авиации и обновления парка авиации. О важной роли военной авиации говорил генерал-майор Георгий Матиашвили.
Торжественное мероприятие состоялось на военном аэродроме Алексеевки. До начала церемоний, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня основания авиации, гости мероприятия возложили венки к мемориалу героев, павших за единство родины.
На военном аэродроме была устроена выставка обновленного парка авиации оборонных сил Грузии. На выставке были представлены обновленные и полностью модернизированные грузинскими специалистами МИ-24, СУ-25, Ирокез UH-1H.
День военной авиации в Грузии отмечается 19 сентября. Именно в этот день 1992 года грузинское авиационное подразделение было оснащено двумя единицами СУ-25, на которых полковники Изани Церцвадзе и Валерий Накопия осуществили первый полет.
А история грузинской военной авиации начинается с периода Демократической Республики Грузия, когда 20 августа 1918 года по решению парламента страны было создано первое грузинское военное авиационное подразделение.