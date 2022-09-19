https://sputnik-georgia.ru/20220919/internet-set-ilona-maska-teper-dostupna-na-vsekh-kontinentakh-zemli-270548373.html
Интернет-сеть Илона Маска теперь доступна на всех континентах Земли
Интернет-сеть Илона Маска теперь доступна на всех континентах Земли
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink. 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T12:12+0400
2022-09-19T12:12+0400
2022-09-19T12:12+0400
новости
в мире
наука
илон маск
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262645360_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_7a809b71a8a5d4d3aff8cea5a5ee5323.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Отныне спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск."Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - написал он на своей странице в Twitter.Ранее отмечалось, что SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Изначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262645360_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_2b3ed8aa46c78fbbe604d0774a9797f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, наука, илон маск, spacex
новости, в мире, наука, илон маск, spacex
Интернет-сеть Илона Маска теперь доступна на всех континентах Земли
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink.
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Отныне спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск.
"Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - написал он на своей странице в Twitter
.
Ранее отмечалось, что SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года.
Изначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.