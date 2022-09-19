https://sputnik-georgia.ru/20220919/internet-set-ilona-maska-teper-dostupna-na-vsekh-kontinentakh-zemli-270548373.html

Интернет-сеть Илона Маска теперь доступна на всех континентах Земли

Интернет-сеть Илона Маска теперь доступна на всех континентах Земли

Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту 54 спутника Starlink. 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Отныне спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX доступна на всех континентах Земли, заявил Илон Маск."Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду", - написал он на своей странице в Twitter.Ранее отмечалось, что SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Компания SpaceX начала реализацию проекта в феврале 2018 года. Изначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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