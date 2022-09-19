Как подготовить дачу к зиме? Полезные советы по консервации дома и участка
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Дачный сезон заканчивается, следовательно пришло время подготовить дачу к зимнему сезону, чтобы не омрачить отдых в первый же визит после зимы
Полезные советы о том, как подготовить дачу к зиме – как осуществить консервацию дома, земли, цветов и других растений, читайте в Sputnik Грузия.
Как подготовить дачу к зиме
Правильно подготовить дачу к зиме требует немало времени, так как консервация дома, земли, цветов и других растений к зимнему сезону проходит в несколько этапов.
Опытные дачники советуют начать консервацию дачи к зиме с земельного участка. Сначала нужно убрать старую траву, опавшую листву и плоды, затем перекопать и удобрить грядки. Не забудьте прорезать и обрезать ягодные кусты – избавьте их от сухих, поломанных, больных и слабых веток.
Урожай капусты
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Плодовые деревья зимой могут пострадать от сильных морозов, грызунов и других вредителей, поэтому они нуждаются в особой подготовке.
Опытные садоводы советуют обработать нижнюю часть ствола дезинфектантом и побелить, тогда никакой сильный мороз деревьям нестрашен. А целлофановой пленкой, металлической сеткой или простыми пластиковыми бутылками можно защитить деревья от вредителей.
В то же время не советуют согревать деревья еловыми ветками, так как зимой они могут послужить для грызунов домиком.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский ботанический сад - вечнозеленые растения
Батумский ботанический сад - вечнозеленые растения
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Цветы к зиме нужно подготовить задолго до наступления холодов. Луковичные теплолюбивые растения желательно выкопать из земли после окончания цветения и просушить - клубни гладиолусов хранят в тепле, а георгинов – в холодном месте.
Гортензии и пионы прекрасно перезимуют и в земле – их достаточно просто подрезать и подпитать перегноем.
Клематис, обрезав, укрывают небольшим слоем мульчи, чтобы защитить цветы от вредителей и сохранить в грунте влагу. Обрезать, опрыскать от грибка и удобрить советуют и розы. Эти цветы желательно укрыть мешковиной и полиэтиленовой пленкой до наступления холодов.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРоза в саду
Роза в саду
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Тюльпаны, крокусы, подснежники и гиацинты можно высадить в зиму – посадите цветы в предварительно перекопанную и удобренную минералами землю на глубину до десяти сантиметров. Чтобы защитить луковицы растений от болезней, перед высадкой их нужно вымочить в растворе марганцовки.
Подготовить к зиме нужно и теплицы, если таковые на даче имеются. По совету опытных дачников, теплицу нужно убрать и продезинфицировать.
Как подготовить дом к зиме
Очень важно подготовить дом к зиме, как деревянное строение, так и качественное кирпичное, чтобы защитить его от грызунов, грабителей или просто бомжей. Поэтому чем больше владелец дачи примет мер предосторожности при консервации к зиме, тем меньше будет урон.
Завершить ремонтные работы на даче необходимо до подготовки к зиме. Консервацию дома начинают с кровли - крыша зимой должна быть целой и не протекать, так как серьезный ущерб может нанести вода при замерзании, а талый снег возможно затопит вещи внутри дачи. Также проверьте, сможет ли крыша выдержать массу снега и не забиты ли водосливы.
При консервации дачи к зиме обязательно осмотрите чердак – закройте все окна и замаскируйте разбитые, ибо влага, попадающая внутрь дома, может способствовать образованию грибка на потолке и стенах.
Опытные дачники советуют заклеить старые оконные рамы скотчем на тканевой основе - это защитит дачу зимой от выстуживания, появления конденсата и грибка.
Перед консервацией дачи к зиме сделайте в доме генеральную уборку - приправы, муку и крупы лучше хранить в закрытых стеклянных или жестяных банках, куда грызуны не проникнут. А заготовки на зиму увезите с собой, чтобы не искушать потенциальных воров.
Посуду и постельное белье упакуйте в чемоданы или полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить от грызунов, а вот портативную технику и другие ценные вещи лучше увезти с собой, на случай если в дом проникнут грабители.
Если у вас на даче есть печка, то при консервации к зиме из нее следует выгрести весь мусор и оставить заслонку открытой - циркуляция воздуха поможет не отсыреть дому. Мебель, которая находится под прямыми лучами солнца, накройте тканью, чтобы уберечь от выцветания.
Дверные петли и замки желательно смазать, это поможет избежать мучений с открыванием дверей весной. Висячие замки можно защитить от ржавчины целлофановым пакетиком или колпаком из пластиковой бутылки.
Перед консервацией дачи к зиме обязательно отключите электричество и выкрутите пробки, а также слейте всю воду из труб, рукомойников и шлангов. Так вы убережете дом от пожара и наводнений.
От воровства никто не застрахован - защитить свое имущество от каких-либо посягательств можно, установив видеонаблюдение, сигнализацию, решетки на окнах, качественные замки и так далее.
Материал подготовлен на основе открытых источников