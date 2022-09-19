https://sputnik-georgia.ru/20220919/kak-podgotovit-dachu-k-zime-poleznye-sovety-po-konservatsii-doma-i-uchastka-270570332.html

Как подготовить дачу к зиме? Полезные советы по консервации дома и участка

Как подготовить дачу к зиме? Полезные советы по консервации дома и участка

Дачный сезон заканчивается, следовательно, пришло время подготовить дачу к зимнему сезону, чтобы не омрачить отдых в первый же визит после зимы

2022-09-19T19:19+0400

2022-09-19T19:19+0400

2022-09-19T19:19+0400

общество

справки

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Полезные советы о том, как подготовить дачу к зиме – как осуществить консервацию дома, земли, цветов и других растений, читайте в Sputnik Грузия.Как подготовить дачу к зимеПравильно подготовить дачу к зиме требует немало времени, так как консервация дома, земли, цветов и других растений к зимнему сезону проходит в несколько этапов.Опытные дачники советуют начать консервацию дачи к зиме с земельного участка. Сначала нужно убрать старую траву, опавшую листву и плоды, затем перекопать и удобрить грядки. Не забудьте прорезать и обрезать ягодные кусты – избавьте их от сухих, поломанных, больных и слабых веток.Плодовые деревья зимой могут пострадать от сильных морозов, грызунов и других вредителей, поэтому они нуждаются в особой подготовке. Опытные садоводы советуют обработать нижнюю часть ствола дезинфектантом и побелить, тогда никакой сильный мороз деревьям нестрашен. А целлофановой пленкой, металлической сеткой или простыми пластиковыми бутылками можно защитить деревья от вредителей.В то же время не советуют согревать деревья еловыми ветками, так как зимой они могут послужить для грызунов домиком.Цветы к зиме нужно подготовить задолго до наступления холодов. Луковичные теплолюбивые растения желательно выкопать из земли после окончания цветения и просушить - клубни гладиолусов хранят в тепле, а георгинов – в холодном месте. Гортензии и пионы прекрасно перезимуют и в земле – их достаточно просто подрезать и подпитать перегноем.Клематис, обрезав, укрывают небольшим слоем мульчи, чтобы защитить цветы от вредителей и сохранить в грунте влагу. Обрезать, опрыскать от грибка и удобрить советуют и розы. Эти цветы желательно укрыть мешковиной и полиэтиленовой пленкой до наступления холодов.Тюльпаны, крокусы, подснежники и гиацинты можно высадить в зиму – посадите цветы в предварительно перекопанную и удобренную минералами землю на глубину до десяти сантиметров. Чтобы защитить луковицы растений от болезней, перед высадкой их нужно вымочить в растворе марганцовки.Подготовить к зиме нужно и теплицы, если таковые на даче имеются. По совету опытных дачников, теплицу нужно убрать и продезинфицировать.Как подготовить дом к зимеОчень важно подготовить дом к зиме, как деревянное строение, так и качественное кирпичное, чтобы защитить его от грызунов, грабителей или просто бомжей. Поэтому чем больше владелец дачи примет мер предосторожности при консервации к зиме, тем меньше будет урон.Завершить ремонтные работы на даче необходимо до подготовки к зиме. Консервацию дома начинают с кровли - крыша зимой должна быть целой и не протекать, так как серьезный ущерб может нанести вода при замерзании, а талый снег возможно затопит вещи внутри дачи. Также проверьте, сможет ли крыша выдержать массу снега и не забиты ли водосливы.При консервации дачи к зиме обязательно осмотрите чердак – закройте все окна и замаскируйте разбитые, ибо влага, попадающая внутрь дома, может способствовать образованию грибка на потолке и стенах.Опытные дачники советуют заклеить старые оконные рамы скотчем на тканевой основе - это защитит дачу зимой от выстуживания, появления конденсата и грибка.Перед консервацией дачи к зиме сделайте в доме генеральную уборку - приправы, муку и крупы лучше хранить в закрытых стеклянных или жестяных банках, куда грызуны не проникнут. А заготовки на зиму увезите с собой, чтобы не искушать потенциальных воров.Посуду и постельное белье упакуйте в чемоданы или полиэтиленовые пакеты, чтобы защитить от грызунов, а вот портативную технику и другие ценные вещи лучше увезти с собой, на случай если в дом проникнут грабители.Дверные петли и замки желательно смазать, это поможет избежать мучений с открыванием дверей весной. Висячие замки можно защитить от ржавчины целлофановым пакетиком или колпаком из пластиковой бутылки.Перед консервацией дачи к зиме обязательно отключите электричество и выкрутите пробки, а также слейте всю воду из труб, рукомойников и шлангов. Так вы убережете дом от пожара и наводнений.От воровства никто не застрахован - защитить свое имущество от каких-либо посягательств можно, установив видеонаблюдение, сигнализацию, решетки на окнах, качественные замки и так далее.Материал подготовлен на основе открытых источников

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