https://sputnik-georgia.ru/20220919/kogda-ozhidaetsya-osenniy-koridor-zatmeniy-v-2022-godu-270553168.html
Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году?
Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году?
Второй коридор затмений в 2022 году жители земли будут проходить осенью
2022-09-19T13:55+0400
2022-09-19T13:55+0400
2022-09-19T13:55+0400
луна
справки
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Коридором затмений называют промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Когда ожидаетсяПервое осеннее затмение ожидается в третьей декаде октября. Коридор затмений откроет частное солнечное затмение, которое пройдет 25 октября. Общая продолжительность затмения, в ходе которого Луна закроет 86% солнечного диска, составит более четырех часов.Это второе солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.Осенний коридор затмений пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и продлится по 8 ноября включительно. В этот день ожидается полное лунное затмение. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит немногим менее полутора часов. Первое лунное затмение в 2022-м, произошедшее 16 мая, тоже было полным.Первый коридор затмений в 2022-м был весенним – начался 30 апреля частным солнечным затмением и завершился 16 мая лунным затмением.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
осенний коридор затмений 2022 год
осенний коридор затмений 2022 год
Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году?
Второй коридор затмений в 2022 году жители земли будут проходить осенью
Коридором затмений называют промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Когда ожидается
Первое осеннее затмение ожидается в третьей декаде октября. Коридор затмений откроет частное солнечное затмение, которое пройдет 25 октября.
Общая продолжительность затмения, в ходе которого Луна закроет 86% солнечного диска, составит более четырех часов.
Это второе солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.
Осенний коридор затмений пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и продлится по 8 ноября включительно. В этот день ожидается полное лунное затмение. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит немногим менее полутора часов. Первое лунное затмение в 2022-м, произошедшее 16 мая, тоже было полным.
Первый коридор затмений в 2022-м был весенним – начался 30 апреля частным солнечным затмением и завершился 16 мая лунным затмением.
Материал подготовлен на основе открытых источников