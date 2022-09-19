https://sputnik-georgia.ru/20220919/kogda-ozhidaetsya-osenniy-koridor-zatmeniy-v-2022-godu-270553168.html

Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году?

Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году?

Второй коридор затмений в 2022 году жители земли будут проходить осенью

2022-09-19T13:55+0400

2022-09-19T13:55+0400

2022-09-19T13:55+0400

луна

справки

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Коридором затмений называют промежуток между солнечным и лунным затмением или наоборот. Когда ожидается осенний коридор затмений в 2022 году, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Когда ожидаетсяПервое осеннее затмение ожидается в третьей декаде октября. Коридор затмений откроет частное солнечное затмение, которое пройдет 25 октября. Общая продолжительность затмения, в ходе которого Луна закроет 86% солнечного диска, составит более четырех часов.Это второе солнечное затмение в 2022 году – первое, тоже частное, произошло 30 апреля.Осенний коридор затмений пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и продлится по 8 ноября включительно. В этот день ожидается полное лунное затмение. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит немногим менее полутора часов. Первое лунное затмение в 2022-м, произошедшее 16 мая, тоже было полным.Первый коридор затмений в 2022-м был весенним – начался 30 апреля частным солнечным затмением и завершился 16 мая лунным затмением.Материал подготовлен на основе открытых источников

луна

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осенний коридор затмений 2022 год