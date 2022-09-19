https://sputnik-georgia.ru/20220919/krovavaya-razborka-v-prigorode-tbilisi---zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-270574223.html
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси - задержанному предъявили обвинение
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси - задержанному предъявили обвинение
Гела Ниорадзе частично признает свою вину 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T21:34+0400
2022-09-19T21:34+0400
2022-09-19T21:34+0400
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Задержанному после кровавой разборки в поселке Кикети в пригороде Тбилиси предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.МВД Грузии в ходе расследования установило, что 17 сентября около одного из жилых домов в Кикети у обвиняемого Гелы Ниорадзе произошел конфликт с владельцем дома и его гостями. Мужчина на некоторое время ушел и вернулся уже с огнестрельным оружием, чтобы отомстить обидчикам.Следствие утверждает, что 54-летний Ниорадзе ранил шестерых, один из которых скончался. Остальных доставили в больницу.Конфликт произошел на бытовой почве, сообщил адвокат Сулхан Комахашвили журналистам.По его словам, обвиняемый частично признает свою вину. Та часть обвинения, которая касается незаконного ношения оружия, не оспаривается. "Факт умышленного убийства он не признает", - сказал адвокат.По словам адвоката, Ниорадзе открыл огонь после того, как его обидчики проигнорировали предупреждение не приближаться к машине.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная способом, заведомо опасным для жизни и здоровья других лиц", а также "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Если вина будет доказана, Ниорадзе грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.В настоящее время Ниорадзе находится в изоляторе временного содержания.Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d6a3816edd47cc307fba71e26b1f43e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Кровавая разборка в пригороде Тбилиси - задержанному предъявили обвинение
Гела Ниорадзе частично признает свою вину
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Задержанному после кровавой разборки в поселке Кикети в пригороде Тбилиси предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
МВД Грузии в ходе расследования установило, что 17 сентября около одного из жилых домов в Кикети у обвиняемого Гелы Ниорадзе произошел конфликт с владельцем дома и его гостями. Мужчина на некоторое время ушел и вернулся уже с огнестрельным оружием, чтобы отомстить обидчикам.
Следствие утверждает, что 54-летний Ниорадзе ранил шестерых, один из которых скончался. Остальных доставили в больницу.
Конфликт произошел на бытовой почве, сообщил адвокат Сулхан Комахашвили журналистам.
"У одного из проживающих там был его (Ниорадзе - ред.) долг, и они говорили на эту тему. Во время разговора ему нанесли физические оскорбления", - сказал адвокат.
По его словам, обвиняемый частично признает свою вину. Та часть обвинения, которая касается незаконного ношения оружия, не оспаривается. "Факт умышленного убийства он не признает", - сказал адвокат.
По словам адвоката, Ниорадзе открыл огонь после того, как его обидчики проигнорировали предупреждение не приближаться к машине.
Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная способом, заведомо опасным для жизни и здоровья других лиц", а также "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
Если вина будет доказана, Ниорадзе грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.
В настоящее время Ниорадзе находится в изоляторе временного содержания.
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения.
Следствие по делу продолжается.