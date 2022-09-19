https://sputnik-georgia.ru/20220919/krovavaya-razborka-v-prigorode-tbilisi---zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-270574223.html

Кровавая разборка в пригороде Тбилиси - задержанному предъявили обвинение

Кровавая разборка в пригороде Тбилиси - задержанному предъявили обвинение

Гела Ниорадзе частично признает свою вину 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T21:34+0400

2022-09-19T21:34+0400

2022-09-19T21:34+0400

происшествия

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Задержанному после кровавой разборки в поселке Кикети в пригороде Тбилиси предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.МВД Грузии в ходе расследования установило, что 17 сентября около одного из жилых домов в Кикети у обвиняемого Гелы Ниорадзе произошел конфликт с владельцем дома и его гостями. Мужчина на некоторое время ушел и вернулся уже с огнестрельным оружием, чтобы отомстить обидчикам.Следствие утверждает, что 54-летний Ниорадзе ранил шестерых, один из которых скончался. Остальных доставили в больницу.Конфликт произошел на бытовой почве, сообщил адвокат Сулхан Комахашвили журналистам.По его словам, обвиняемый частично признает свою вину. Та часть обвинения, которая касается незаконного ношения оружия, не оспаривается. "Факт умышленного убийства он не признает", - сказал адвокат.По словам адвоката, Ниорадзе открыл огонь после того, как его обидчики проигнорировали предупреждение не приближаться к машине.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная способом, заведомо опасным для жизни и здоровья других лиц", а также "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Если вина будет доказана, Ниорадзе грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.В настоящее время Ниорадзе находится в изоляторе временного содержания.Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого ареста в качестве меры пресечения. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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