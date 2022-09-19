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Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона признан вратарь "Валенсии"
Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона признан вратарь "Валенсии"
Георгий Мамардашвили набрал 163 балла и опередил Хвичу Кварацхелия 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Молодой вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили был признан лучшим футболистом Грузии сезона 2021/2022. Таковы результаты опроса спортивных журналистов Грузии, проведенного известным изданием "Сарбиэли".Опрос был проведен в мае-июне, однако объявление и награждение победителей было отложено до 19 сентября.Третье место занял полузащитник сборной Грузии и турецкого "Хатайспора" Саба Лобжанидзе.Опрос "Сарбиэли" проводится с 1993 года, его возобновили в 2018 году после 10-летнего перерыва.Мамардашвили стал вторым вратарем, которого назвали лучшим футболистом страны – Акакий Девадзе впервые победил в опросе в 1995 году.Испанская "Валенсия" в начале года выкупила Мамардашвили у тбилисского "Динамо", находившегося в аренде с июня прошлого года. Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, футбол
Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона признан вратарь "Валенсии"
Георгий Мамардашвили набрал 163 балла и опередил Хвичу Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Молодой вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили был признан лучшим футболистом Грузии сезона 2021/2022. Таковы результаты опроса спортивных журналистов Грузии, проведенного известным изданием "Сарбиэли".
Опрос был проведен в мае-июне, однако объявление и награждение победителей было отложено до 19 сентября.
В опросе приняли участие 75 спортивных журналистов. Георгий Мамардашвили набрал 163 балла и опередил Хвичу Кварацхелия, нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" на 10 очков.
Третье место занял полузащитник сборной Грузии и турецкого "Хатайспора" Саба Лобжанидзе.
Опрос "Сарбиэли" проводится с 1993 года, его возобновили в 2018 году после 10-летнего перерыва.
Мамардашвили стал вторым вратарем, которого назвали лучшим футболистом страны – Акакий Девадзе впервые победил в опросе в 1995 году.
Испанская "Валенсия" в начале года выкупила Мамардашвили у тбилисского "Динамо", находившегося в аренде с июня прошлого года. Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.