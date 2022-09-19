https://sputnik-georgia.ru/20220919/mezhdunarodnyy-gastronomicheskiy-festival-vpervye-proydet-v-tbilisi-270454338.html

Международный гастрономический фестиваль впервые пройдет в Тбилиси

Международный гастрономический фестиваль впервые пройдет в Тбилиси

Шеф-повары приготовят несколько блюд, после чего сомелье подберут вино для каждого из них 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Первый международный гастрономический фестиваль Tbilisi Gastro Week пройдет в столице Грузии с 26 сентября по 2 октября.Цель проекта – подарить гостям незабываемые впечатления и уникальный опыт, а для представителей индустрии гастрономии – открыть перспективы как на местном рынке, так и за его пределами.В течение недели гостей фестиваля будут принимать лучшие грузинские повара вместе со всемирно известными поварами из Португалии, Бразилии, Турции, Украины и других стран.Шеф-повары приготовят несколько блюд, после чего сомелье подберут вино для каждого из них. Мероприятия пройдут в одном из столичных ресторанов, посещение фестиваля платное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, португалия, бразилия, анонсы