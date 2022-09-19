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"На пороге хаоса". Вашингтон предлагает разрушить мировой порядок

"На пороге хаоса". Вашингтон предлагает разрушить мировой порядок

Запад использует ООН для продавливания контрпродуктивных решений, заявила представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала 77-ю сессию Генеральной... 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T13:13+0400

2022-09-19T13:13+0400

2022-09-19T13:19+0400

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Кроме того, американцы настаивают на радикальных реформах организации. К чему они приведут, читайте в материале автора РИА Новости Рената Абдуллина.В последний моментПосольство России в Вашингтоне 17 августа запросило у Госдепа США визы для делегации, в том числе для министра иностранных дел Сергея Лаврова. Спустя месяц документы еще не были готовы. Сколько-нибудь внятного ответа от американской стороны дипломаты тоже не получили.Накануне открытия Генассамблеи 13 сентября руководитель правовой референтуры постоянного представительства России при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Москва рассматривает ответные шаги.Тем не менее пока до крайних мер не дошло — российская делегация получила визы в последний момент. Планируют, что Лавров выступит в рамках "недели высокого уровня" 24 сентября.Вето хотят "разбавить"Одной из главных интриг сессии остаются заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон хочет реформировать организацию."Мы намерены широко обсудить общую ответственность и обязательства отдельных стран в рамках Устава ООН, включая очень важные вопросы о реформе Совета Безопасности и других институтов", — уточнила она.По всей видимости, обсуждать будут применение права вето постоянными членами Совбеза.Принятый весной документ предполагает, что Генассамблея может потребовать от постоянного члена, наложившего вето, разъяснений. Пока что такую процедуру ни разу не проводили.Ситуацию осложняет и то, что решения ГА носят лишь рекомендательный характер. Потому неудивительно желание Байдена и Блинкена вновь поднять вопрос. При этом Вашингтон официально признавал: невозможно лишить права вето ни Россию, ни любого другого члена СБ.Как отметил в разговоре с РИА Новости директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин, американская сторона, вероятно, предложит расширить число постоянных членов Совбеза. "Например, за счет Индии, Бразилии, Австралии или Японии — амбициозных и влиятельных государств. Это теоретически "разбавит" абсолютное право вето — одного голоса уже будет недостаточно для блокировки. Проблема в том, что все равно необходимо пересмотреть Устав ООН, а это требует согласия всех членов организации. Консенсуса, конечно, ждать не стоит".При этом, считает эксперт, какие-то изменения все же назрели, и желание реформ понятно. "Постоянные члены не то что злоупотребляют правом вето, но иногда просто используют его в пику оппонентам. Решение в этих условиях принять невозможно. В итоге Совбез становится просто "говорильней", — указывает Топорнин."Попустительство Гутерриша"Скандал с выдачей виз российской делегации также обозначил необходимость реформ. По словам бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, поведение Вашингтона — неприкрытое нарушение обязательств.Согласно договору между США и ООН от 1947-го, напомнил он, американцы должны обеспечивать беспрепятственный доступ глав делегаций и сотрудников, представляющих государства — члены организации, на свою территорию. "Задержка виз — это пропагандистский шаг, в нем никакого политического смысла, как и юридических оснований", — поясняет дипломат. То же самое имел в виду и Сергей Леонидченко, говоря о необходимости созыва третейского суда по требованию генсека.Впрочем, считает Топорнин, решить визовую проблему будет непросто. США апеллируют к тому, что не могут допускать на свою территорию подсанкционных лиц, включая Лаврова. "Гутерриш сам должен обратиться к Байдену или хотя бы Блинкену на этот счет. Возможно, потребуются дополнительные договоренности", — рассуждает эксперт.Орджоникидзе уверен, что генсек ООН не собирает арбитраж, поскольку находится под давлением США: "Он — представитель страны НАТО, был премьером Португалии, американского союзника. Конечно, Гутерриш всегда в допустимых рамках будет занимать позицию Вашингтона — даже без откровенных проамериканских высказываний".В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил переноса штаб-квартиры ООН. Однако, по мнению Топорнина, такое вряд ли случится: "В Женеве уже есть крупное отделение. Но, во-первых, принимающая страна должна согласиться разместить у себя штаб-квартиру. Во-вторых, непонятно, кто будет платить за содержание инфраструктуры. Это ведь колоссальные территории, огромные здания, множество сотрудников, своего рода "государство в государстве".Как бы то ни было, эксперты сходятся в том, что ситуация беспрецедентная. "Даже в советские времена таких проблем не возникало", — подчеркивает Орджоникидзе. Поэтому уже сейчас очевидно, что "кризисная" 77-я сессия Генеральной Ассамблеи станет началом пересмотра привычного мирового порядка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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