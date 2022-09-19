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"Оппозиция занимается вредительством" - депутат
"Оппозиция занимается вредительством" - депутат
По словам депутата, подобный шаг со стороны оппозиции это уже "не просто деструкция, а попытка навредить процессу" 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T11:03+0400
2022-09-19T11:03+0400
2022-09-19T11:03+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. За отказом части оппозиционных партий от участия в работе над выполнением условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата стоит желание навредить процессу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.По словам депутата, подобный шаг со стороны оппозиции это уже не просто "деструкция, а попытка навредить процессу".Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте до конца сентября."Мы планируем инициировать свои законопроекты… Мы готовы по всем 12 направлениям. План действия расписан, какой законопроект и в какой период будет инициирован", - заявила член оппозиционной партии "Лело для Грузии" Лана Галдава.Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. В оппозиции отмечают, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузинская мечта
"Оппозиция занимается вредительством" - депутат
По словам депутата, подобный шаг со стороны оппозиции это уже "не просто деструкция, а попытка навредить процессу"
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. За отказом части оппозиционных партий от участия в работе над выполнением условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата стоит желание навредить процессу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.
По словам депутата, подобный шаг со стороны оппозиции это уже не просто "деструкция, а попытка навредить процессу".
"Когда ты в оппозиции и якобы болеешь за европеизацию, а одно из главных предусловий европеизации - деполяризация, и в это время ты отмежевываешься от процесса и оставляешь работать в этом процессе только власть, то это, безусловно, вредительство. Преднамеренное желание навредить процессу", - сказал Сарджвеладзе в передаче "Имедис Квира".
Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте до конца сентября.
"Мы планируем инициировать свои законопроекты… Мы готовы по всем 12 направлениям. План действия расписан, какой законопроект и в какой период будет инициирован", - заявила
член оппозиционной партии "Лело для Грузии" Лана Галдава.
Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. В оппозиции отмечают, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.