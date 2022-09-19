https://sputnik-georgia.ru/20220919/penalti-i-igra-na-nervakh-sopernika---kvaratskheliya-v-matche-s-milanom-byl-odnim-iz-luchshikh-270544596.html
Пенальти и игра на нервах соперника - Кварацхелия в матче с "Миланом" был одним из лучших
Пенальти и игра на нервах соперника - Кварацхелия в матче с "Миланом" был одним из лучших
Между собой в Милане встретились два гранта, два лидера Серии А 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T09:41+0400
2022-09-19T09:41+0400
2022-09-19T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия провел еще один яркий матч в составе "Наполи", которому в воскресенье на Сан-Сиро противостоял "Милан".Между собой в Милане встретились два гранта, два лидера Серии А.Кроме этого, Кварацхелия вынудил в первом тайме сфолить двух соперников. Желтые карточки в попытках остановить Хвичу получили Симон Кьер и Раде Крунич.Счет в матче сравнял несравненный Оливье Жиру, правда психологическое преимущество миланцев было недолгим. Спустя девять минут вперед "Неаполь" вывел Джованни Симеоне после навеса Мариу Руя.Спаллетти решил заменить Кварацхелия на 87-й минуте. Счет матча остался прежним - 2:1 в пользу клуба Хвичи."Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 17 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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милан, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол
милан, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол
Пенальти и игра на нервах соперника - Кварацхелия в матче с "Миланом" был одним из лучших
Между собой в Милане встретились два гранта, два лидера Серии А
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия провел еще один яркий матч в составе "Наполи", которому в воскресенье на Сан-Сиро противостоял "Милан".
Между собой в Милане встретились два гранта, два лидера Серии А.
С первых же минут игра была напряженной: оба клуба были настроены получить три очка. Правда до 55-й минуты ни одному из соперников не удалось открыть счет. Пока Кварацхелия не заработал пенальти для неаполитанцев. Его с легкостью реализовал Маттео Политано. Счет стал 1:0.
Кроме этого, Кварацхелия вынудил в первом тайме сфолить двух соперников. Желтые карточки в попытках остановить Хвичу получили Симон Кьер и Раде Крунич.
Счет в матче сравнял несравненный Оливье Жиру, правда психологическое преимущество миланцев было недолгим. Спустя девять минут вперед "Неаполь" вывел Джованни Симеоне после навеса Мариу Руя.
Спаллетти решил заменить Кварацхелия на 87-й минуте. Счет матча остался прежним - 2:1 в пользу клуба Хвичи.
"Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А с 17 очками.