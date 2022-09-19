https://sputnik-georgia.ru/20220919/pochemu-oppozitsiya-gruzii-otkazalas-predstavlyat-zakonoproekt-o-deoligarkhizatsii-270554108.html
Почему оппозиция Грузии отказалась представлять законопроект о деолигархизации
Почему оппозиция Грузии отказалась представлять законопроект о деолигархизации
Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T14:36+0400
2022-09-19T14:36+0400
2022-09-19T14:36+0400
грузия
политика
новости
анри оханашвили
георгий вашадзе
бидзина иванишвили
украина
тбилиси
молдова
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444090_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_aa606ac6154ac51a2ed17a86af605eb3.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Оппозиция, очевидно, получила предупреждение от своих финансовых покровителей не разрабатывать законопроект о деолигархизации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" Анри Оханашвили журналистам.Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте до конца сентября. Ранее лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что представители оппозиции, предположительно, не будут регистрировать законопроект о деолигархизации отдельно.Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия аналогичного закона о деолигарзации на Украине, под его действие попадут представители самой оппозиции.В том числе, лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Более того, в резолюции Европарламента от 9 июня говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
тбилиси
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444090_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7d4951885d458e32e8171ee961ee8f3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, анри оханашвили, георгий вашадзе, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, молдова, грузинская мечта, европарламент
грузия, политика, новости, анри оханашвили, георгий вашадзе, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, молдова, грузинская мечта, европарламент
Почему оппозиция Грузии отказалась представлять законопроект о деолигархизации
Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Оппозиция, очевидно, получила предупреждение от своих финансовых покровителей не разрабатывать законопроект о деолигархизации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" Анри Оханашвили журналистам.
Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте до конца сентября. Ранее лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что представители оппозиции, предположительно, не будут регистрировать законопроект о деолигархизации отдельно.
"Это означает, что когда они разработали "украинскую модель", то поняли, что в рамках закона попадали приближенные или аффилированные с ними личности. Те, кто оказывают им финансовую поддержку. Как видно, они получили от этих людей предупреждение не подготавливать законопроект. Очевидно, для них оказалось неприятным попасть под регуляции этого закона", - заявил Оханашвили.
Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.
Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия аналогичного закона о деолигарзации на Украине, под его действие попадут представители самой оппозиции.
В том числе, лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Более того, в резолюции Европарламента от 9 июня говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".