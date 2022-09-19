https://sputnik-georgia.ru/20220919/pochemu-oppozitsiya-gruzii-otkazalas-predstavlyat-zakonoproekt-o-deoligarkhizatsii-270554108.html

Почему оппозиция Грузии отказалась представлять законопроект о деолигархизации

Почему оппозиция Грузии отказалась представлять законопроект о деолигархизации

Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T14:36+0400

2022-09-19T14:36+0400

2022-09-19T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Оппозиция, очевидно, получила предупреждение от своих финансовых покровителей не разрабатывать законопроект о деолигархизации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" Анри Оханашвили журналистам.Отказавшиеся от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей оппозиционеры намерены инициировать свои законопроекты в парламенте до конца сентября. Ранее лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что представители оппозиции, предположительно, не будут регистрировать законопроект о деолигархизации отдельно.Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия аналогичного закона о деолигарзации на Украине, под его действие попадут представители самой оппозиции.В том числе, лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Более того, в резолюции Европарламента от 9 июня говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, георгий вашадзе, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, молдова, грузинская мечта, европарламент