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Премьер поздравил грузинскую разведку с профессиональным днем
Премьер поздравил грузинскую разведку с профессиональным днем
Гарибашвили пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T12:52+0400
2022-09-19T12:52+0400
2022-09-19T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы разведки с профессиональным днем.По словам главы грузинского правительства, деятельность каждого сотрудника Службы разведки является важной и ценной.Премьер пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам. Гарибашвили поблагодарил за верность и за то чувство обязательства, которое они испытывают перед родиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, служба разведки
грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, служба разведки
Премьер поздравил грузинскую разведку с профессиональным днем
Гарибашвили пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы разведки с профессиональным днем.
По словам главы грузинского правительства, деятельность каждого сотрудника Службы разведки является важной и ценной.
"Служба разведки для любой страны является ключевым элементом системы безопасности. Сегодня, на фоне геополитических вызовов, роль вашего института еще больше выросла. Грузия нуждается в сильной Службе разведки, соответственно я желаю вам институционального развития и продвижения", - написал Гарибашвили.
Премьер пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам. Гарибашвили поблагодарил за верность и за то чувство обязательства, которое они испытывают перед родиной.