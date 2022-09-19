https://sputnik-georgia.ru/20220919/premer-pozdravil-gruzinskuyu-razvedku-s-professionalnym-dnem-270551205.html

Премьер поздравил грузинскую разведку с профессиональным днем

Премьер поздравил грузинскую разведку с профессиональным днем

Гарибашвили пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам 19.09.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

тбилиси

служба разведки

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы разведки с профессиональным днем.По словам главы грузинского правительства, деятельность каждого сотрудника Службы разведки является важной и ценной.Премьер пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам. Гарибашвили поблагодарил за верность и за то чувство обязательства, которое они испытывают перед родиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, служба разведки