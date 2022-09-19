https://sputnik-georgia.ru/20220919/prezident-gruzii-prisutstvovala-na-pokhoronakh-korolevy-elizavety-ii-270574701.html

Президент Грузии присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II

Президент Грузии присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II

На государственных похоронах присутствовали члены королевской семьи, монархи из разных стран, общественные деятели и около 500 мировых лидеров 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T22:02+0400

2022-09-19T22:02+0400

2022-09-19T22:41+0400

новости

грузия

в мире

елизавета ii

саломе зурабишвили

джо байден

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252378346_36:126:1464:929_1920x0_80_0_0_45073e5caf0d4d4c22064e50a9d73a52.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили месте с мировыми лидерами приняла участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II в Лондоне, сообщает пресс-служба президентской администрации.Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.На государственных похоронах королевы присутствовали члены королевской семьи, монархи из разных стран, общественные деятели и около 500 мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Молдовы Майя Санду и другие.Накануне Зурабишвили присутствовала на гражданской панихиде, а после оставила запись в книге соболезнований.Накануне президент также присутствовала на приеме, прошедшем от имени короля Карла III, а в понедельник - на приеме, который был дан от имени секретаря по внешним связям Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Елизавета IIЕлизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского.В браке у них родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

великобритания

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, елизавета ii, саломе зурабишвили , джо байден, великобритания, лондон