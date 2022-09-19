https://sputnik-georgia.ru/20220919/rezhissera-gigu-agladze-i-devida-lincha-nagradili-na-festivale-v-gollandii-270568917.html
Режиссера Гигу Агладзе и Дэвида Линча наградили на фестивале в Нидерландах
Режиссера Гигу Агладзе и Дэвида Линча наградили на фестивале в Нидерландах
Агладзе и Линч взяли награду за драму "Другой я", часть эпизодов которой снималась в Грузии 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T18:18+0400
2022-09-19T18:18+0400
2022-09-19T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Знаменитый американский кинорежиссер Дэвид Линч и его грузинский коллега Гига Агладзе получили приз в категории "Лучший продюсер" на международном фестивале The Septimius Awards за фильм "Другой я".The Septimius Awards — международный фестиваль А-класса, который ежегодно проводится в Нидерландах. Цель фестиваля - представление независимых фильмов и проектов со всего мира и награждение лучших номинантов ежегодного фестиваля.В центре сюжета драмы "Другой я" – талантливый, но малоуспешный молодой архитектор. Мужчина узнает, что страдает редким недугом, в результате которого теряет зрение. Болезнь развивается стремительно. Но чем хуже видит герой, тем больше он узнает о себе и мире, в котором живет.В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм", известный британский актер Джим Стерджесс. Одну из ролей в кинофильме исполняет известная австралийская модель-трансгендер и актриса сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич.Линч - продюсер фильма. Режиссер картины Георгий (Гига) Агладзе, который, к слову, является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии. Картину уже показывали в кинотеатрах США и Канады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дэвид линч, гига агладзе, мировая культура, грузия, новости, тбилиси, джим стерджесс
дэвид линч, гига агладзе, мировая культура, грузия, новости, тбилиси, джим стерджесс
Режиссера Гигу Агладзе и Дэвида Линча наградили на фестивале в Нидерландах
18:18 19.09.2022 (обновлено: 18:22 19.09.2022)
Агладзе и Линч взяли награду за драму "Другой я", часть эпизодов которой снималась в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Знаменитый американский кинорежиссер Дэвид Линч и его грузинский коллега Гига Агладзе получили приз в категории "Лучший продюсер" на международном фестивале The Septimius Awards за фильм "Другой я".
The Septimius Awards — международный фестиваль А-класса, который ежегодно проводится в Нидерландах. Цель фестиваля - представление независимых фильмов и проектов со всего мира и награждение лучших номинантов ежегодного фестиваля.
В центре сюжета драмы "Другой я" – талантливый, но малоуспешный молодой архитектор. Мужчина узнает, что страдает редким недугом, в результате которого теряет зрение. Болезнь развивается стремительно. Но чем хуже видит герой, тем больше он узнает о себе и мире, в котором живет.
В главной роли снялась звезда фильмов "Через вселенную", "Двадцать одно", "Облачный атлас" и "Геошторм", известный британский актер Джим Стерджесс. Одну из ролей в кинофильме исполняет известная австралийская модель-трансгендер и актриса сербско-хорватского происхождения Андреа Пежич.
Линч - продюсер фильма. Режиссер картины Георгий (Гига) Агладзе, который, к слову, является президентом представительства Фонда Дэвида Линча в Грузии. Картину уже показывали в кинотеатрах США и Канады.