https://sputnik-georgia.ru/20220919/skolko-zarabotali-na-prodazhe-yablok-gruzinskie-fermery-poslednie-dannye-270534717.html

Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? Последние данные

Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? Последние данные

Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта сельскохозяйственной продукции Грузии 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T07:01+0400

2022-09-19T07:01+0400

2022-09-19T07:01+0400

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948339_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c54ad9598b802fe0f07a2b01dd0bcaaf.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские фермеры уже заработали более полумиллиона лари на продаже нестандартных яблок, заявил глава штаба по содействию реализации яблок Лаша Шаламберидзе.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.По его словам, уже переработано более 2 тысяч тонн нестандартных яблок. По информации Минсельхоза Грузии, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов. За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости