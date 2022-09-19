https://sputnik-georgia.ru/20220919/skolko-zarabotali-na-prodazhe-yablok-gruzinskie-fermery-poslednie-dannye-270534717.html
Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? Последние данные
Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? Последние данные
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта сельскохозяйственной продукции Грузии 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T07:01+0400
2022-09-19T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские фермеры уже заработали более полумиллиона лари на продаже нестандартных яблок, заявил глава штаба по содействию реализации яблок Лаша Шаламберидзе.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.По его словам, уже переработано более 2 тысяч тонн нестандартных яблок. По информации Минсельхоза Грузии, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов. За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? Последние данные
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта сельскохозяйственной продукции Грузии
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские фермеры уже заработали более полумиллиона лари на продаже нестандартных яблок, заявил глава штаба по содействию реализации яблок Лаша Шаламберидзе.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.
"Фермеры уже получили около полумиллиона лари дохода. Процесс будет продолжаться до 15 декабря, пока не будет полностью собран урожай", — сказал Лаша Шаламберидзе.
По его словам, уже переработано более 2 тысяч тонн нестандартных яблок. По информации Минсельхоза Грузии, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.
В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок госсубсидию получат те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупят 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составит 10 тетри.
Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов. За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.