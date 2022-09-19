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Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Токио
Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Токио
В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T13:34+0400
2022-09-19T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо.Таким образом, на счету у грузинского спортсмена четыре победы и пять поражений. Тотиносину предстоит провести еще шесть боев и одержать как минимум 4 победы для положительного баланса.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Токио
13:34 19.09.2022 (обновлено: 13:36 19.09.2022)
В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.
В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо.
Таким образом, на счету у грузинского спортсмена четыре победы и пять поражений. Тотиносину предстоит провести еще шесть боев и одержать как минимум 4 победы для положительного баланса.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.
Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.