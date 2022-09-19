https://sputnik-georgia.ru/20220919/sumoist-levan-gorgadze-oderzhal-strategicheskuyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-270552629.html

Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Токио

Сумоист Леван Горгадзе одержал стратегическую победу на турнире в Токио

В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо 19.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.В девятый день соревнований Тотиносин победил одиннадцатого маэгасиру Востока Котосехо.Таким образом, на счету у грузинского спортсмена четыре победы и пять поражений. Тотиносину предстоит провести еще шесть боев и одержать как минимум 4 победы для положительного баланса.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио