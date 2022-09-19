https://sputnik-georgia.ru/20220919/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-19-do-25-sentyabrya-270544797.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 сентября

Расстраиваться не стоит - погода в столице Грузии будет прекрасной, обещают метеорологи 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T10:22+0400

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2022-09-19T10:22+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную, теплую и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 19 сентября, в столице теплая и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:04.Во вторник, 20 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:45. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:02.В среду, 21 сентября, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 06:46. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:00.В четверг, 22 сентября, погода в столице Грузии будет частично облачной, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:47. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:59.В пятницу, 23 сентября, в Тбилиси утром ожидается ясная погода, однако днем синоптики прогнозируют облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:48. Минимальная температура воздуха ночью будет 19 градусов, а днем – максимум 29 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:57.В субботу, 24 сентября, в Тбилиси утром ожидается ясная погода, а днем синоптики прогнозируют облачность. Восход солнца будет в 06:49. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем воздух прогреется максимум до 27 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:55.В воскресенье, 25 сентября, в столице Грузии погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 06:50. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:53.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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