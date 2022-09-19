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В МИД Китая раскритиковали слова Байдена о Тайване
В МИД Китая раскритиковали слова Байдена о Тайване
В китайском МИД расценили слова президента США как ложный сигнал сепаратистским силам 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T17:33+0400
2022-09-19T17:33+0400
2022-09-19T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Пекин сделал Вашингтону строгое представление из-за высказывания президента США Джо Байдена по Тайваню, цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Мао Нин.Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США выступят в защиту Тайваня, если Пекин попытается развязать военный конфликт, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не поощряет стремления Тайбея к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, новости, джо байден, китай, тайвань, сша, мид китая
политика, в мире, новости, джо байден, китай, тайвань, сша, мид китая
В МИД Китая раскритиковали слова Байдена о Тайване
В китайском МИД расценили слова президента США как ложный сигнал сепаратистским силам
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik.
Пекин сделал Вашингтону строгое представление из-за высказывания президента США Джо Байдена по Тайваню, цитирует РИА Новости
официального представителя МИД КНР Мао Нин.
"Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова", — заявила Мао Нин.
Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США выступят в защиту Тайваня, если Пекин попытается развязать военный конфликт, "в том случае, если будет беспрецедентная атака".
При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не поощряет стремления Тайбея к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.