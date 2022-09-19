https://sputnik-georgia.ru/20220919/v-mid-kitaya-raskritikovali-slova-baydena-o-tayvane-270566187.html

В МИД Китая раскритиковали слова Байдена о Тайване

В МИД Китая раскритиковали слова Байдена о Тайване

В китайском МИД расценили слова президента США как ложный сигнал сепаратистским силам 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T17:33+0400

2022-09-19T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Пекин сделал Вашингтону строгое представление из-за высказывания президента США Джо Байдена по Тайваню, цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Мао Нин.Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США выступят в защиту Тайваня, если Пекин попытается развязать военный конфликт, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не поощряет стремления Тайбея к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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