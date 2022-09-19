https://sputnik-georgia.ru/20220919/v-tbilisi-uvelichilos-kolichestvo-shtrafov-za-narushenie-pravil-parkovki-270557317.html

В Тбилиси увеличилось количество штрафов за нарушение правил парковки

В Тбилиси увеличилось количество штрафов за нарушение правил парковки

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Количество штрафов за неуплату стоимости парковки в этом году возросло в столице Грузии, сообщает "Палитраньюс". 19.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Количество штрафов за неуплату стоимости парковки в этом году возросло в столице Грузии, сообщает "Палитраньюс".Для того чтобы в Тбилиси парковать автомобиль на муниципальных стоянках, необходимо иметь соответствующий абонемент, кроме того в некоторых районах столицы действует система зонально-почасовой оплаты.Годовой абонемент на всех муниципальных парковках стоит 50 лари, абонемент на шесть месяцев – 25 лари.Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы. Час стоянки стоит 1 лари, при этом первые 15 минут парковка бесплатная. В стоимость абонемента на зонально-почасовую оплату входит и стоимость пропуска на парковку на муниципальных стоянках.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении есть карта, на ней номерами обозначены все пункты зональной парковки. Штраф за нарушение правил парковки – 10 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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