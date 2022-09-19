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В Великобритании заинтересовались грузинским вином
В Великобритании заинтересовались грузинским вином
Британцы продегустировали грузинские вина и проконсультировали местных производителей о специфике рынка Британии 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T12:33+0400
2022-09-19T12:33+0400
2022-09-19T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Британские профессионалы заинтересовались грузинским вином: группа специалистов посетила Грузию для ознакомления с винными компаниями страны, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.В группу из девяти человек входят сомелье, импортеры вина и журналисты. В Грузию британцы приехали при поддержке Национального агентства вина. Они уже побывали в компаниях по производству вина в Картли и Кахети.Британцы смогли продегустировать разные вина, а производители получить советы, связанные со спецификой британского рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноделие, новости, грузия, в мире, великобритания, кахети, национальное агентство вина
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноделие, новости, грузия, в мире, великобритания, кахети, национальное агентство вина
В Великобритании заинтересовались грузинским вином
Британцы продегустировали грузинские вина и проконсультировали местных производителей о специфике рынка Британии
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Британские профессионалы заинтересовались грузинским вином: группа специалистов посетила Грузию для ознакомления с винными компаниями страны, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.
В группу из девяти человек входят сомелье, импортеры вина и журналисты. В Грузию британцы приехали при поддержке Национального агентства вина. Они уже побывали в компаниях по производству вина в Картли и Кахети.
Британцы смогли продегустировать разные вина, а производители получить советы, связанные со спецификой британского рынка.