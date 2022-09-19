https://sputnik-georgia.ru/20220919/v-velikobritanii-zainteresovalis-gruzinskim-vinom-270549531.html

В Великобритании заинтересовались грузинским вином

В Великобритании заинтересовались грузинским вином

Британцы продегустировали грузинские вина и проконсультировали местных производителей о специфике рынка Британии 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T12:33+0400

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2022-09-19T12:33+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Британские профессионалы заинтересовались грузинским вином: группа специалистов посетила Грузию для ознакомления с винными компаниями страны, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.В группу из девяти человек входят сомелье, импортеры вина и журналисты. В Грузию британцы приехали при поддержке Национального агентства вина. Они уже побывали в компаниях по производству вина в Картли и Кахети.Британцы смогли продегустировать разные вина, а производители получить советы, связанные со спецификой британского рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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