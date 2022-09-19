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https://sputnik-georgia.ru/20220919/velikobritaniya-poproschalas-s-korolevoy-elizavetoy-ii-270570645.html
Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II
Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II
Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T21:06+0400
2022-09-19T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II завершилась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию вел телеканал Sky News.В ходе процессии гроб сначала был доставлен в Вестминстерское аббатство, где в первой половине дня прошла панихида по Елизавете II. По окончании церковной службы была объявлена общенациональная минута молчания, она продлилась две минуты. Службу проводил декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.На государственных похоронах королевы присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Вальтера Штайнмайера и президента Грузии Саломе Зурабишвили.К вечеру гроб доставили в Виндзор, где состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король и члены королевской семьи.Сообщается, что Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Елизавета IIЕлизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, общество, елизавета ii, великобритания, сша
в мире, новости, общество, елизавета ii, великобритания, сша

Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II

21:06 19.09.2022
© AFP 2022 / Ian Forsyth Гроб с телом королевы Елизаветы II, покинув замок Балморал, прибыл в шотландскую столицу Эдинбург
Гроб с телом королевы Елизаветы II, покинув замок Балморал, прибыл в шотландскую столицу Эдинбург - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Ian Forsyth
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Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II завершилась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию вел телеканал Sky News.
© AP Photo / Gregorio BorgiaГроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Гроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
© AP Photo / Gregorio Borgia
В ходе процессии гроб сначала был доставлен в Вестминстерское аббатство, где в первой половине дня прошла панихида по Елизавете II.
По окончании церковной службы была объявлена общенациональная минута молчания, она продлилась две минуты. Службу проводил декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.
© AFP 2022 / Oli Scarff Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возглавляет службу по случаю приема гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холл
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возглавляет службу по случаю приема гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холл - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возглавляет службу по случаю приема гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холл
© AFP 2022 / Oli Scarff
На государственных похоронах королевы присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Вальтера Штайнмайера и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне
Зурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Зурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне
© press-service of the President of Georgia
К вечеру гроб доставили в Виндзор, где состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король и члены королевской семьи.
© AP Photo / Daniel LealКороль Великобритании Карл III и принц Уильям идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне
Король Великобритании Карл III и принц Уильям идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Король Великобритании Карл III и принц Уильям идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне
© AP Photo / Daniel Leal
Сообщается, что Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

Елизавета II

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.
© AP Photo / INTERCONTINENTALEКоролева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне
© AP Photo / INTERCONTINENTALE
В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского.
В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
© AP PhotoПринц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 1981 год
Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 1981 год - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 1981 год
© AP Photo
В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.
© AFP 2022 / Daniel LealГроб королевы Елизаветы II, украшенный Королевским штандартом и Императорской государственной короной, перевозится на лафете Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы II, украшенный Королевским штандартом и Императорской государственной короной, перевозится на лафете Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
Гроб королевы Елизаветы II, украшенный Королевским штандартом и Императорской государственной короной, перевозится на лафете Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в Лондоне
© AFP 2022 / Daniel Leal
Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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