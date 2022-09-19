Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II
© AFP 2022 / Ian Forsyth Гроб с телом королевы Елизаветы II, покинув замок Балморал, прибыл в шотландскую столицу Эдинбург
© AFP 2022 / Ian Forsyth
Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II завершилась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию вел телеканал Sky News.
© AP Photo / Gregorio BorgiaГроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы прибывает в Вестминстер-холл в Лондоне
© AP Photo / Gregorio Borgia
В ходе процессии гроб сначала был доставлен в Вестминстерское аббатство, где в первой половине дня прошла панихида по Елизавете II.
По окончании церковной службы была объявлена общенациональная минута молчания, она продлилась две минуты. Службу проводил декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.
© AFP 2022 / Oli Scarff Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возглавляет службу по случаю приема гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холл
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возглавляет службу по случаю приема гроба королевы Елизаветы II в Вестминстер-холл
© AFP 2022 / Oli Scarff
На государственных похоронах королевы присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Вальтера Штайнмайера и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне
Зурабишвили оставила запись в книге соболезовнаий в Лондоне
© press-service of the President of Georgia
К вечеру гроб доставили в Виндзор, где состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король и члены королевской семьи.
© AP Photo / Daniel LealКороль Великобритании Карл III и принц Уильям идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне
Король Великобритании Карл III и принц Уильям идут за гробом королевы Елизаветы II во время процессии из Букингемского дворца в Вестминстер-холл в Лондоне
© AP Photo / Daniel Leal
Сообщается, что Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Елизавета II
Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.
© AP Photo / INTERCONTINENTALEКоролева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне
© AP Photo / INTERCONTINENTALE
В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского.
В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
© AP PhotoПринц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 1981 год
Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 1981 год
© AP Photo
В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.
© AFP 2022 / Daniel LealГроб королевы Елизаветы II, украшенный Королевским штандартом и Императорской государственной короной, перевозится на лафете Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в Лондоне
Гроб королевы Елизаветы II, украшенный Королевским штандартом и Императорской государственной короной, перевозится на лафете Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в Лондоне
© AFP 2022 / Daniel Leal
Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.