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Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II

Великобритания попрощалась с королевой Елизаветой II

Елизавету II похоронили вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T21:06+0400

2022-09-19T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II завершилась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию вел телеканал Sky News.В ходе процессии гроб сначала был доставлен в Вестминстерское аббатство, где в первой половине дня прошла панихида по Елизавете II. По окончании церковной службы была объявлена общенациональная минута молчания, она продлилась две минуты. Службу проводил декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.На государственных похоронах королевы присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Вальтера Штайнмайера и президента Грузии Саломе Зурабишвили.К вечеру гроб доставили в Виндзор, где состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали король и члены королевской семьи.Сообщается, что Елизавета II была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Елизавета IIЕлизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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