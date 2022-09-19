https://sputnik-georgia.ru/20220919/vystavka-italiae-ot-bratev-alinari-otkryvaetsya-v-tbilisi-270555738.html

Выставка "Italiae. От братьев Алинари..." открывается в Тбилиси

Выставка "Italiae. От братьев Алинари..." открывается в Тбилиси

Экспозиция "Италии. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии" знакомит зрителя с уникальным разнообразием Апеннинского полуострова 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T15:19+0400

2022-09-19T15:19+0400

2022-09-19T15:19+0400

культура

грузия

новости

зураб церетели

италия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/96/234879683_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f9e8e8de56fcfe273fb9626b6a572425.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Выставка под названием "Italiae. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии" открывается 19 сентября в Музее современного искусства Зураба Церетели 19 сентября.Красивые и совершенно разные края Италии — от ослепительно снежных горных вершин до пыльных улиц южных городов — запечатлели маститые мастера нескольких поколений. Экспозиция исследует эстетические решения, актуальные для фотографии на протяжении более чем 160 лет.Среди них уже вошедшие в историю фотографии имена, такие как братья Алинари, Джорджо Ростер, Джованни Крупи, Витторио Селла, а также современные авторы: Франко Фонтана, Паоло Спигариол, Габриэле Базилико, Антонио Биазиуччи. Экспозиция создана из трех разделов: "Пейзаж", "Труды" и "Лица". Каждый из них — это историко-географическое и арт-путешествие, в котором можно по-новому узнать Италию на примере ярких тематических пар, таких как Север и Юг, город и сельская местность, работа и отдых, традиции и новации, социальная история и культурная жизнь. Всего зрители увидят более 120 произведений. Кураторы выставки - Рита Скартони и Лука Кришенти, а организаторами выступили министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии при поддержке Фонда фотографии Алинари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, зураб церетели, италия, тбилиси