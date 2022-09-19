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Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Телави
Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Телави
Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T17:17+0400
2022-09-19T17:17+0400
2022-09-19T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Выставка-продажа изделий ручной работы под названием "Базазхана" пройдет в городе Телави (регион Кахети) 24 и 25 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.Ярмарка пройдет под открытым небом, перед Телавским драматическим театром, на площади царя Эреклэ II. Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла: украшения, изделия из кожи и ткани, а также картины, деревянные аксессуары, сувениры и многое другое. Ярмарка откроет свои двери для всех желающих с 13:00 до 23:00. Посещение мероприятия свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура, кахети, телави, народное творчество и культура грузии, грузинское народное творчество
новости, грузия, культура, кахети, телави, народное творчество и культура грузии, грузинское народное творчество
Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Телави
Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Выставка-продажа изделий ручной работы под названием "Базазхана" пройдет в городе Телави (регион Кахети) 24 и 25 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.
Ярмарка пройдет под открытым небом, перед Телавским драматическим театром, на площади царя Эреклэ II.
Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла: украшения, изделия из кожи и ткани, а также картины, деревянные аксессуары, сувениры и многое другое.
Ярмарка откроет свои двери для всех желающих с 13:00 до 23:00. Посещение мероприятия свободное.