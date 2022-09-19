https://sputnik-georgia.ru/20220919/yarmarka-izdeliy-ruchnoy-raboty-proydet-v-telavi-270565196.html

Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Телави

Ярмарка изделий ручной работы пройдет в Телави

Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла 19.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Выставка-продажа изделий ручной работы под названием "Базазхана" пройдет в городе Телави (регион Кахети) 24 и 25 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.Ярмарка пройдет под открытым небом, перед Телавским драматическим театром, на площади царя Эреклэ II. Местные мастера представят на выставке-продаже разнообразные образцы народного промысла: украшения, изделия из кожи и ткани, а также картины, деревянные аксессуары, сувениры и многое другое. Ярмарка откроет свои двери для всех желающих с 13:00 до 23:00. Посещение мероприятия свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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