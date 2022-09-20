https://sputnik-georgia.ru/20220920/akter-sergey-puskepalis-pogib-v-dtp--270611501.html
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Артист был известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь" и "Елки новые" 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T17:04+0400
2022-09-20T17:04+0400
2022-09-20T17:04+0400
шоу-бизнес
ростов
россия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270611122_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_ab76639ff59fa36304c09e9a093472b9.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Российский актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП под Ростовом на трассе М-8, пишут Argumenti.ru.Сообщается, что микроавтобус, в котором находился артист, столкнулся с фурой. Водитель микроавтобуса также погиб, водитель грузовика находится в реанимации.Сергею Пускепалису было 56 лет. Артист известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь", "Елки новые". Также он был художественным руководителем театра им. Волкова в Ярославле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ростов
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270611122_3:369:2241:2048_1920x0_80_0_0_2f8a55f206652421f7b01e58a66a86c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, ростов, россия, новости, происшествия
шоу-бизнес, ростов, россия, новости, происшествия
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Артист был известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь" и "Елки новые"
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Российский актер
Сергей Пускепалис погиб в ДТП под Ростовом на трассе М-8, пишут
Argumenti.ru.
Сообщается, что микроавтобус, в котором находился артист, столкнулся с фурой. Водитель микроавтобуса также погиб, водитель грузовика находится в реанимации.
Сергею Пускепалису было 56 лет. Артист известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь", "Елки новые". Также он был художественным руководителем театра им. Волкова в Ярославле.