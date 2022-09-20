https://sputnik-georgia.ru/20220920/akter-sergey-puskepalis-pogib-v-dtp--270611501.html

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Артист был известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь" и "Елки новые" 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Российский актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП под Ростовом на трассе М-8, пишут Argumenti.ru.Сообщается, что микроавтобус, в котором находился артист, столкнулся с фурой. Водитель микроавтобуса также погиб, водитель грузовика находится в реанимации.Сергею Пускепалису было 56 лет. Артист известен по ролям в фильмах "Ледокол", "Битва за Севастополь", "Елки новые". Также он был художественным руководителем театра им. Волкова в Ярославле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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