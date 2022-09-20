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Армения хочет добиться увеличения КПП на границе Грузии с Россией

Армения хочет добиться увеличения КПП на границе Грузии с Россией

На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует единственный ТПП 20.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Армении планируют увеличить контрольные пункты на грузино-российской границе для пропуска грузовых фур с экспортируемыми продуктами, рассказал заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян.На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".По словам политика, КПП планируется увеличить до конца 2022 года, что позволит повысить пропускную способность на 15-20 процентовПо данным Ходжояна, сейчас из Армении в Россию через Грузию с целью экспорта выезжает около 320 грузовых фур в день, которые нередко задерживаются на таможенных пунктах контроля. Как пояснил замминистра, до начала специальной операции на Украине экспортируемые в Россию продукты питания в основном доставлялись морским транспортом. Сейчас логистика усложнилась и стала небезопасной, поэтому основным методом доставки продуктов является дорожный транспорт, что влияет на итоговую стоимость товара, поставляемого в РФ.Он отметил, что открытие дополнительных пунктов окажет положительное влияние на ценообразование армянских продуктов, поставляемых в РФ. Ходжоян также рассказал, что среди популярных продуктов, экспортируемых в Россию, в частности в Краснодарский край, являются свежие овощи, сухофрукты. Объем экспорта последних, по данным замминистра, увеличился в 2022-м году в восемь раз.Ранее в СМИ также сообщалось, что российское правительство 20 июня одобрило предложение Минтранса РФ об установлении дополнительного КПП в нескольких километрах от МАПП "Верхний Ларс", способного пропускать через таможенный контроль до 250 большегрузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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