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Армения хочет добиться увеличения КПП на границе Грузии с Россией
Армения хочет добиться увеличения КПП на границе Грузии с Россией
На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует единственный ТПП 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Армении планируют увеличить контрольные пункты на грузино-российской границе для пропуска грузовых фур с экспортируемыми продуктами, рассказал заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян.На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".По словам политика, КПП планируется увеличить до конца 2022 года, что позволит повысить пропускную способность на 15-20 процентовПо данным Ходжояна, сейчас из Армении в Россию через Грузию с целью экспорта выезжает около 320 грузовых фур в день, которые нередко задерживаются на таможенных пунктах контроля. Как пояснил замминистра, до начала специальной операции на Украине экспортируемые в Россию продукты питания в основном доставлялись морским транспортом. Сейчас логистика усложнилась и стала небезопасной, поэтому основным методом доставки продуктов является дорожный транспорт, что влияет на итоговую стоимость товара, поставляемого в РФ.Он отметил, что открытие дополнительных пунктов окажет положительное влияние на ценообразование армянских продуктов, поставляемых в РФ. Ходжоян также рассказал, что среди популярных продуктов, экспортируемых в Россию, в частности в Краснодарский край, являются свежие овощи, сухофрукты. Объем экспорта последних, по данным замминистра, увеличился в 2022-м году в восемь раз.Ранее в СМИ также сообщалось, что российское правительство 20 июня одобрило предложение Минтранса РФ об установлении дополнительного КПП в нескольких километрах от МАПП "Верхний Ларс", способного пропускать через таможенный контроль до 250 большегрузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, армения, украина, сочи
Армения хочет добиться увеличения КПП на границе Грузии с Россией
21:05 20.09.2022 (обновлено: 21:12 20.09.2022)
На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует единственный ТПП
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Армении планируют увеличить контрольные пункты на грузино-российской границе для пропуска грузовых фур с экспортируемыми продуктами, рассказал заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян.
На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".
По словам политика, КПП планируется увеличить до конца 2022 года, что позволит повысить пропускную способность на 15-20 процентов
По данным Ходжояна, сейчас из Армении в Россию через Грузию с целью экспорта выезжает около 320 грузовых фур в день, которые нередко задерживаются на таможенных пунктах контроля. Как пояснил замминистра, до начала специальной операции на Украине экспортируемые в Россию продукты питания в основном доставлялись морским транспортом. Сейчас логистика усложнилась и стала небезопасной, поэтому основным методом доставки продуктов является дорожный транспорт, что влияет на итоговую стоимость товара, поставляемого в РФ.
"Мы эту проблему обсуждаем и с Минэкономики РФ, потому что иногда все эти задержки на таможенных пунктах и на дорогах способствуют удорожанию транспорта. Наши страны хотят, чтобы продукты, особенно продукты питания, были доступны для всех… До конца этого года мы надеемся, что еще пункты откроются... Это Грузия, Россия на пункте Верхнего Ларса", - сказал Ходжоян на форуме пищевой индустрии Innofood в Сочи.
Он отметил, что открытие дополнительных пунктов окажет положительное влияние на ценообразование армянских продуктов, поставляемых в РФ. Ходжоян также рассказал, что среди популярных продуктов, экспортируемых в Россию, в частности в Краснодарский край, являются свежие овощи, сухофрукты. Объем экспорта последних, по данным замминистра, увеличился в 2022-м году в восемь раз.
Ранее в СМИ также сообщалось, что российское правительство 20 июня одобрило предложение Минтранса РФ об установлении дополнительного КПП в нескольких километрах от МАПП "Верхний Ларс", способного пропускать через таможенный контроль до 250 большегрузов.