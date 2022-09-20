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Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Православные ежегодно празднуют Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября – именно в этот день родилась Дева Мария, подарившая впоследствии миру Спасителя 20.09.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также о приметах и традициях праздника.Что можно делатьНа Рождество Пресвятой Богородицы, по традиции, праздничные службы проходят во всех действующих церквях. В праздник, по традиции, читают паремии - фрагменты из Священного Писания, рассказывающие пророчества, прообразы или обетования, исполнившиеся в празднуемом событии.В некоторых церквях на Рождество Пресвятой Богородицы после божественной литургии, по традиции, совершают крестный ход. В праздник особо почитают женщин как продолжательниц рода.По традиции, женщины на Рождество Пресвятой Богородицы шли на водоем – есть примета, если умыться до восхода солнца, красота сохранится до самой старости. А детей обливали водой на пороге дома, чтобы они были здоровы.Бездетные женщины, по традиции, заказывали службу в церкви, а после праздничного богослужения приглашали родных и близких к себе на обед.В старину к Рождеству Пресвятой Богородицы, по традиции, старались собрать весь урожай, а после праздничной службы устраивали веселые застолья - засылали сватов и ходили семьями в гости.Что нельзя делатьПо традиции, заниматься тяжелым физическим трудом в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя. В праздник нельзя делать работу по дому – убрать жилище желательно до наступления торжества.Нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы шить, вышивать или вязать – по приметам, это может привлечь неприятности.В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. Нельзя также венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.В то же время нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы грустить и унывать – в праздник следует радоваться и благодарить Господа за все.В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя после праздничного ужина выбрасывать остатки пищи – это плохая примета, предвещающая неприятности. Еду лучше отдать нуждающимся или животным.ПриметыПо приметам, если погода на Рождество Пресвятой Богородицы ясная, то до конца октября сохранятся ясные и погожие дни.Если утро в праздник туманное – это примета, что погода осенью будет дождливая, а если туман вдруг быстро развеется - погода будет переменчивой.Дождь с утра на Рождество Пресвятой Богородицы примета, что зима будет холодной, а если солнце быстро высушивает росу на траве – это явная примета, что зимой много снега ждать не стоит.Есть примета, что девушка, которая умоется в Рождество Пресвятой Богородицы до рассвета, выйдет замуж еще в этом году.По приметам, чтобы снять сглаз, порчу или проклятье, в Рождество Пресвятой Богородицы нужно сжечь старую одежду и обувь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки