https://sputnik-georgia.ru/20220920/chto-nelzya-delat-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-traditsii-i-primety-270612862.html
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы
Православные ежегодно празднуют Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября – именно в этот день родилась Дева Мария, подарившая впоследствии миру Спасителя 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T20:01+0400
2022-09-20T20:01+0400
2022-09-20T20:01+0400
справки
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Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также о приметах и традициях праздника.Что можно делатьНа Рождество Пресвятой Богородицы, по традиции, праздничные службы проходят во всех действующих церквях. В праздник, по традиции, читают паремии - фрагменты из Священного Писания, рассказывающие пророчества, прообразы или обетования, исполнившиеся в празднуемом событии.В некоторых церквях на Рождество Пресвятой Богородицы после божественной литургии, по традиции, совершают крестный ход. В праздник особо почитают женщин как продолжательниц рода.По традиции, женщины на Рождество Пресвятой Богородицы шли на водоем – есть примета, если умыться до восхода солнца, красота сохранится до самой старости. А детей обливали водой на пороге дома, чтобы они были здоровы.Бездетные женщины, по традиции, заказывали службу в церкви, а после праздничного богослужения приглашали родных и близких к себе на обед.В старину к Рождеству Пресвятой Богородицы, по традиции, старались собрать весь урожай, а после праздничной службы устраивали веселые застолья - засылали сватов и ходили семьями в гости.Что нельзя делатьПо традиции, заниматься тяжелым физическим трудом в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя. В праздник нельзя делать работу по дому – убрать жилище желательно до наступления торжества.Нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы шить, вышивать или вязать – по приметам, это может привлечь неприятности.В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. Нельзя также венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.В то же время нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы грустить и унывать – в праздник следует радоваться и благодарить Господа за все.В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя после праздничного ужина выбрасывать остатки пищи – это плохая примета, предвещающая неприятности. Еду лучше отдать нуждающимся или животным.ПриметыПо приметам, если погода на Рождество Пресвятой Богородицы ясная, то до конца октября сохранятся ясные и погожие дни.Если утро в праздник туманное – это примета, что погода осенью будет дождливая, а если туман вдруг быстро развеется - погода будет переменчивой.Дождь с утра на Рождество Пресвятой Богородицы примета, что зима будет холодной, а если солнце быстро высушивает росу на траве – это явная примета, что зимой много снега ждать не стоит.Есть примета, что девушка, которая умоется в Рождество Пресвятой Богородицы до рассвета, выйдет замуж еще в этом году.По приметам, чтобы снять сглаз, порчу или проклятье, в Рождество Пресвятой Богородицы нужно сжечь старую одежду и обувь.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы
Православные ежегодно празднуют Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября – именно в этот день родилась Дева Мария, подарившая впоследствии миру Спасителя
Sputnik Грузия
рассказывает, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, а также о приметах и традициях праздника.
Что можно делать
На Рождество Пресвятой Богородицы, по традиции, праздничные службы проходят во всех действующих церквях. В праздник, по традиции, читают паремии - фрагменты из Священного Писания, рассказывающие пророчества, прообразы или обетования, исполнившиеся в празднуемом событии.
В некоторых церквях на Рождество Пресвятой Богородицы после божественной литургии, по традиции, совершают крестный ход. В праздник особо почитают женщин как продолжательниц рода.
По традиции, женщины на Рождество Пресвятой Богородицы шли на водоем – есть примета, если умыться до восхода солнца, красота сохранится до самой старости. А детей обливали водой на пороге дома, чтобы они были здоровы.
Бездетные женщины, по традиции, заказывали службу в церкви, а после праздничного богослужения приглашали родных и близких к себе на обед.
В старину к Рождеству Пресвятой Богородицы, по традиции, старались собрать весь урожай, а после праздничной службы устраивали веселые застолья - засылали сватов и ходили семьями в гости.
Что нельзя делать
По традиции, заниматься тяжелым физическим трудом в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя. В праздник нельзя делать работу по дому – убрать жилище желательно до наступления торжества.
Нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы шить, вышивать или вязать – по приметам, это может привлечь неприятности.
В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. Нельзя также венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
В то же время нельзя на Рождество Пресвятой Богородицы грустить и унывать – в праздник следует радоваться и благодарить Господа за все.
В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя после праздничного ужина выбрасывать остатки пищи – это плохая примета, предвещающая неприятности. Еду лучше отдать нуждающимся или животным.
Приметы
По приметам, если погода на Рождество Пресвятой Богородицы ясная, то до конца октября сохранятся ясные и погожие дни.
Если утро в праздник туманное – это примета, что погода осенью будет дождливая, а если туман вдруг быстро развеется - погода будет переменчивой.
Дождь с утра на Рождество Пресвятой Богородицы примета, что зима будет холодной, а если солнце быстро высушивает росу на траве – это явная примета, что зимой много снега ждать не стоит.
Есть примета, что девушка, которая умоется в Рождество Пресвятой Богородицы до рассвета, выйдет замуж еще в этом году.
По приметам, чтобы снять сглаз, порчу или проклятье, в Рождество Пресвятой Богородицы нужно сжечь старую одежду и обувь.
Материал подготовлен на основе открытых источников