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Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты"
Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты"
Они вредят Грузии за пределами страны и это очень досадно, заявил Мдинарашвили 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T15:25+0400
2022-09-20T15:25+0400
2022-09-20T15:25+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
георгий вашадзе
элене хоштария
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Действия оппозиции повышают рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", однако вредят международному имиджу страны, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе."Мечта" критикует часть оппозиции за радикализм и обвиняет в препятствовании интеграции в Евросоюз. Правящая партия работает над выполнением условий ЕС по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "ЕНД", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.Он также прокомментировал планы части оппозиционных партий создать новую коалицию. С этой инициативой накануне выступил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.В качестве своих партнеров Вашадзе рассматривает партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы"."Четыре партии декларировано заявили (они и так вместе, и так выполняют задания "Нацдвижения") и решили действовать вместе. Не существует "Лело", "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи". Есть лишь одна партия – "Нацдвижение", которая выполняет задачи против Грузии", – сказал Мдинарадзе.Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. В оппозиции отмечают, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий вашадзе, элене хоштария, грузинская мечта
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий вашадзе, элене хоштария, грузинская мечта
Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты"
Они вредят Грузии за пределами страны и это очень досадно, заявил Мдинарашвили
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Действия оппозиции повышают рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", однако вредят международному имиджу страны, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
"Мечта" критикует часть оппозиции за радикализм и обвиняет в препятствовании интеграции в Евросоюз. Правящая партия работает над выполнением условий ЕС по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "ЕНД", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.
"Внутри страны результатом этих их действий является то, что рейтинг "Мечты" растет. Однако плохо то, что за пределами страны наносится ущерб имиджу граждан Грузии и международному имиджу страны. Они вредят Грузии за пределами страны и это очень досадно. Это враги страны", – заявил Мдинарадзе журналистам на брифинге.
Он также прокомментировал планы части оппозиционных партий создать новую коалицию. С этой инициативой накануне выступил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
В качестве своих партнеров Вашадзе рассматривает партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".
"Четыре партии декларировано заявили (они и так вместе, и так выполняют задания "Нацдвижения") и решили действовать вместе. Не существует "Лело", "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи". Есть лишь одна партия – "Нацдвижение", которая выполняет задачи против Грузии", – сказал Мдинарадзе.
Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. В оппозиции отмечают, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.