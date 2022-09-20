https://sputnik-georgia.ru/20220920/deystviya-oppozitsii-povyshayut-reyting-gruzinskoy-mechty-270600815.html

Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты"

Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты"

Они вредят Грузии за пределами страны и это очень досадно, заявил Мдинарашвили 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T15:25+0400

2022-09-20T15:25+0400

2022-09-20T15:25+0400

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мамука мдинарадзе

георгий вашадзе

элене хоштария

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Действия оппозиции повышают рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", однако вредят международному имиджу страны, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе."Мечта" критикует часть оппозиции за радикализм и обвиняет в препятствовании интеграции в Евросоюз. Правящая партия работает над выполнением условий ЕС по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. "ЕНД", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают отдельно.Он также прокомментировал планы части оппозиционных партий создать новую коалицию. С этой инициативой накануне выступил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.В качестве своих партнеров Вашадзе рассматривает партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы"."Четыре партии декларировано заявили (они и так вместе, и так выполняют задания "Нацдвижения") и решили действовать вместе. Не существует "Лело", "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи". Есть лишь одна партия – "Нацдвижение", которая выполняет задачи против Грузии", – сказал Мдинарадзе.Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. В оппозиции отмечают, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, георгий вашадзе, элене хоштария, грузинская мечта