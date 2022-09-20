https://sputnik-georgia.ru/20220920/elektronnye-vybory-ne-dolzhny-stat-spasatelnym-krugom-dlya-vlastey-gruzii--dekanoidze-270605409.html
Электронные выборы не должны стать спасательным кругом для властей Грузии – Деканоидзе
Электронные выборы не должны стать спасательным кругом для властей Грузии – Деканоидзе
"Грузинская мечта" решила внедрить правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T17:00+0400
2022-09-20T17:00+0400
2022-09-20T17:00+0400
политика
грузия
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хатия деканоидзе
грузинская мечта
обсе
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Переход на систему электронных выборов в Грузии не должен стать еще одним спасательным кругом для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе."Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Соответствующие поправки в "Избирательный кодекс" и в органический закон о "Политических объединениях граждан" уже инициированы в парламенте. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.По ее словам, электронные выборы должны быть прозрачным процессом, который даст возможность эмигрантам за пределами страны регистрироваться и голосовать без всяких ограничений.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе.В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, грузинская мечта, обсе, венецианская комиссия
политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, грузинская мечта, обсе, венецианская комиссия
Электронные выборы не должны стать спасательным кругом для властей Грузии – Деканоидзе
"Грузинская мечта" решила внедрить правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Переход на систему электронных выборов в Грузии не должен стать еще одним спасательным кругом для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
"Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года.
Соответствующие поправки в "Избирательный кодекс" и в органический закон о "Политических объединениях граждан" уже инициированы в парламенте. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.
"Это не должно стать еще одним спасательным кругом для власти "Грузинской мечты". Это должен быть четко расписанный алгоритм, который будет важнейшим инструментом, в том числе для эмигрантов, чтобы их голос был услышан за пределами Грузии, в условиях выборов", - сказала Деканоидзе.
По ее словам, электронные выборы должны быть прозрачным процессом, который даст возможность эмигрантам за пределами страны регистрироваться и голосовать без всяких ограничений.
Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе.
В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.